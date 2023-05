PRESS­ECK, LKR. KULM­BACH. Ein Fami­li­en­streit im Gemein­de­be­reich Press­eck ende­te am Mitt­woch­abend mit schwe­ren Ver­let­zun­gen. Eine Frau hat­te ihren Part­ner mit einem Mes­ser angegriffen.

Am Mitt­woch­abend mel­de­te sich eine 41-Jäh­ri­ge beim Poli­zei­not­ruf und gab an, ihren Part­ner mit einem Mes­ser gesto­chen zu haben. Als die Poli­zei­be­am­ten am Wohn­haus ein­tra­fen, konn­ten sie die Frau fest­neh­men. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te sie die Wahr­heit gesagt. Der 49-jäh­ri­ge Mann lag mit einer Stich­ver­let­zung im Ober­kör­per am Boden. Nach Erst­ver­sor­gung durch einen Not­arzt brach­te ihn der Ret­tungs­dienst in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staat­an­walt­schaft Bay­reuth führ­ten die Ermitt­ler die Frau am Don­ners­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor. Gegen Auf­la­gen wur­de der Haft­be­fehl außer Voll­zug gesetzt. Wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung muss sich die 41-Jäh­ri­ge nun straf­recht­lich verantworten.