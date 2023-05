Trotz Kon­so­li­die­rung wer­den wich­ti­ge Zukunfts­the­men wei­ter­ent­wickelt Der sprich­wört­lich spit­ze Blei­stift ist in den ver­gan­ge­nen Mona­ten im Land­kreis Wun­sie­del i. Fichtelgebirge…

Sin­ga­ding – gro­ßes Kin­der­mu­sik­fest in Wun­sie­del

Laut, bunt, geräusch­voll – im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um in Wun­sie­del geht es am 21. Mai 2023 – am Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag – hoch…