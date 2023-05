Foto­gra­fien von Jean Luc Raha­ri­man­a­na, der im Mai 2023 als Clu­ster-Chro­nist Bay­reuth besucht, wer­den in den näch­sten Wochen die Fen­ster des Iwa­le­wa­haus schmücken.

Der Dich­ter, Musi­ker und Foto­graf Jean Luc Raha­ri­man­a­na aus Mada­gas­kar beglei­tet seit 1. Mai 2023 die Akti­vi­tä­ten des Exzel­lenz­clu­sters „Afri­ca Mul­ti­ple“ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth als Chro­nist. Wäh­rend er auf sei­nen und den sozia­len Medi­en des Clu­sters sei­ne Ein­drücke von Bay­reuth und dem Exzel­lenz­clu­ster postet, hat Raha­ri­man­a­na im Rah­men sei­nes Auf­ent­halts in Bay­reuth aber auch aktiv zum Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des Clu­sters bei­getra­gen: Am 15. Mai fand eine Kon­zert-Lesung im Kul­tur­haus Neun­ein­halb statt, die der mada­gas­si­sche Künst­ler zusam­men mit dem bra­si­lia­ni­schen Musi­ker Alex­and­re Viei­ra gestal­te­te, der zur­zeit als Künst­ler-Fel­low Gast der Bay­reuth Aca­de­my of Advan­ced Afri­can Stu­dies ist. Außer­dem sorg­te Raha­ri­man­a­na für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung beim dies­jäh­ri­gen Swa­hi­li-Kol­lo­qui­um, das vom 18. bis 20. Mai im Iwa­le­wa­haus statt­fand. Nun aber rücken sei­ne Foto­gra­fien in den Fokus.

Vom 24.05.2023 bis 31.07.23 wer­den die Foto­gra­fien nachts in den Fen­stern des Iwa­le­wa­haus in Bay­reuth (Wöl­fel­stra­ße 2) illu­mi­niert. Die Aus­stel­lung, die im Rah­men der Iwa­le­wa­haus-Rei­he „inside/​out“ prä­sen­tiert wird, zeigt eine Aus­wahl von 16 Foto­gra­fien, die Raha­ri­man­a­na in Mada­gas­kar, Mayot­te und den Komo­ren auf­ge­nom­men hat. Sie sind Teil einer grö­ße­ren Aus­stel­lung, die den Titel „Tra­jec­to­ries – Rei­se­li­ni­en quer durch den Indi­schen Oze­an“ trägt. Die Foto­gra­fien Raha­ri­man­a­nas ste­hen immer auch im Dia­log mit sei­nen Gedich­ten und Romanen.

„Wir freu­en uns sehr, dass wir die­sen Aus­nah­me­künst­ler dafür gewin­nen konn­ten, als Clu­ster-Chro­nist die Akti­vi­tä­ten des Exzel­lenz­clu­sters zu beglei­ten. Noch mehr freu­en wir uns, dass die Außen-Aus­stel­lung am Iwa­le­wa­haus den Künst­ler und Tei­le sei­nes Schaf­fens auch in die Wahr­neh­mung der brei­ten Bay­reu­ther Öffent­lich­keit rücken lässt“, erklärt Prof. Dr. Ute Fend­ler, Co-Spre­che­rin des Exzel­lenz­clu­sters „Afri­ca Mul­ti­ple“ an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Über den Künstler:

Jean Luc Raha­ri­man­a­na ist Musi­ker, Foto­graf, Dich­ter, Roman­au­tor, Dra­ma­turg und Her­aus­ge­ber. Als enga­gier­ter Künst­ler greift er Wör­ter auf, ver­än­dert ihre Bedeu­tung, bis ihre inne­re Musi­ka­li­tät die Leser:innen tief berührt. In einem poe­ti­schen Stil sucht er trotz der gewalt­be­la­de­nen Geschich­te Mada­gas­kars nach Geschich­ten, die Men­schen und Orte in Bezie­hung set­zen und lässt die Schön­heit der Welt sicht­bar werden.

Das Thea­ter nimmt einen wich­ti­gen Platz in sei­ner Arbeit ein. Er ist Autor zahl­rei­cher Thea­ter­stücke und musi­ka­li­scher Erzäh­lun­gen. Im Jahr 2014 grün­de­te er das Ensem­ble SoaZa­ra, das Dramatiker:innen, Musiker:innen, Videokünstler:innen und Tänzer:innen zusammenbringt.

Dar­über hin­aus arbei­tet er als Dozent und Über­set­zer, lei­tet Semi­na­re und Schreib­werk­stät­ten mit Insti­tu­tio­nen und Thea­tern, die sich mit der fran­ko­pho­nen Welt beschäf­ti­gen. Im Sep­tem­ber 2021 grün­de­te er zusam­men mit Nas­suf Dja­i­la­ni den Ver­lag Project’Îles.