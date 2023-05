Zum ersten Mal am Thea­ter Hof!

Ab Frei­tag, 26. Mai ist im Stu­dio die ero­ti­sche Komö­die „Venus im Pelz“ (Regie: Ant­je Hoch­hol­din­ger; Aus­stat­tung: Imme Kachel) zu erle­ben. Die Pre­miè­re ist bereits aus­ver­kauft, aber für die wei­te­re Vor­stel­lun­gen am 03., 04., 10., 18. und 30. Juni sowie am 07. und 14. Juli sind noch eini­ge Kar­ten an der Thea­ter­kas­se, Tel.: 09281/7070–290, erhält­lich. Schnell sein lohnt sich!

„Venus im Pelz“

Tho­mas, Autor und Regis­seur, sucht ver­zwei­felt nach der pas­sen­den Beset­zung für Wan­da, die weib­li­che Haupt­rol­le in sei­nem neu­en Stück. Aus­ge­rech­net die Kult­no­vel­le „Venus im Pelz“ von Leo­pold von Sacher-Masoch, nach dem der Maso­chis­mus benannt ist, hat es ihm – dem auf­ge­klär­ten Intel­lek­tu­el­len – so ange­tan, dass er sie bear­bei­tet hat und nun modern insze­nie­ren will. Am Ende eines Tages voll erfolg­lo­ser Vor­spre­chen, alle ande­ren sind bereits gegan­gen, schneit ziem­lich chao­tisch eine jun­ge Schau­spie­le­rin in Tho­mas’ Pro­ben­raum. Nur wider­wil­lig lässt er sie über­haupt vor­spre­chen. Doch Wan­da ist hart­näckig, char­mant und weiß mehr, als sie eigent­lich wis­sen kann. Auf raf­fi­nier­te Wei­se zieht sie Tho­mas in die tie­fen, sinn­li­chen Abgrün­de sei­nes Tex­tes. Und so wird ihr Vor­spre­chen zu einem sub­ti­len Katz- und Maus­spiel, das die Gren­zen zwi­schen Fan­ta­sie und Rea­li­tät, Ver­füh­rung und Macht immer mehr auflöst.

„Venus im Pelz“ ist eine ero­ti­sche Komö­die, ein fes­seln­des Macht­spiel, eine ero­ti­sche Fal­le. Das Thea­ter­stück von David Ives war 2013 die Dreh­buch­vor­la­ge zu Roman Pol­anskis gleich­na­mi­gen Film. Man soll­te das The­ma nicht „Fif­ty Shades of Grey“ überlassen.

„Venus im Pelz“ – Schau­spiel von David Ives