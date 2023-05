Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mobil­te­le­fon gestoh­len – Poli­zei sucht Tatverdächtigen

Am Mitt­woch ent­wen­det ein bis­lang unbe­kann­ter Mann aus einem Fri­sör­sa­lon in der Erlan­ger Innen­stadt ein Mobil­te­le­fon. Die Poli­zei sucht nun nach dem auf­fäl­lig geklei­de­ten Dieb.

Der unbe­kann­te Mann betrat am Diens­tag gegen 12:30 Uhr einen Fri­sör­sa­lon in der Goe­the­stra­ße. Dort erkun­dig­te er sich nach den ange­bo­te­nen Dienst­lei­stun­gen und ver­hielt sich gegen­über dem Per­so­nal als aufdringlich.

Offen­sicht­lich ver­such­te er die Ange­stell­ten abzu­len­ken um an etwas Stehl­ba­res zu gelangen.

Schein­bar hat­te er mit sei­ner Masche Erfolg. Nach­dem der Mann das Fri­sör­ge­schäft ver­las­sen hat­te, fehl­te ein Mobil­te­le­fon im Wert von 1.200 Euro vom Tresen.

Die Poli­zei sucht nach einem ca. 35-jäh­ri­gen Mann, ca. 170 bis 175 cm groß, der aus­ge­fal­len geklei­det war. Er trug einen auf­fäl­lig tür­kis­far­be­nen Anzug, schwar­ze Lack­schu­he mit Gold­ap­pli­ka­tio­nen und einen gro­ßen schwar­zen Hut.

Hin­wei­se auf den Mann nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Am 24.05.23 im Zeit­raum von 07:30 – 13:30 Uhr wur­de der Pkw VW Up in der Far­be Weiß rund­her­um, durch unbe­kann­ten Täter, ver­kratzt. Der Pkw war in Her­zo­gen­au­rach auf dem Park­platz Stei­ner­ne Brücke/​An der Bieg geparkt.

Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Hof­tor beschädigt

Mühl­hau­sen: Ein Mit­ar­bei­ter der Fa. Bay­wa, Mühl­wei­her, teil­te am 24.05.23 mit, dass das Hof­tor des Fir­men­ge­län­des, ver­mut­lich durch einen LKW, beschä­digt wor­den sei. Um 18.00 Uhr war das Tor noch unbe­schä­digt, gegen 21.30 Uhr ent­deck­te er den Scha­den. Bei dem Fahr­zeug könn­te es sich um einen blau­en LKW gehan­delt haben.

Wer Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kann wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.