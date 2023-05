Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines Pakets aus Treppenhaus

BAM­BERG. Aus dem Trep­pen­haus eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Sand­stra­ße wur­de am 08. Mai, zwi­schen 11.00 Uhr und 23.00 Uhr, ein dort abge­stell­tes Paket gestoh­len. Dar­in befand sich ein Lap­top im Wert von knapp 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Tages­ein­nah­men gestohlen

BAM­BERG. Zwi­schen 09. und 19. Mai wur­den aus einer Fir­ma im Bam­ber­ger Nor­den die Tages­ein­nah­me in Höhe eines vier­stel­li­gen Bar­geld­be­tra­ges gestoh­len. Das Geld befand sich in einer Geld­kas­set­te, die geöff­net in einem unver­schlos­se­nen Büro­schrank depo­niert war.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag, gegen 11.20 Uhr, wur­de in einem Super­markt in Bahn­hofs­nä­he ein 46-jäh­ri­ger Mann dabei beob­ach­tet, wie die­ser eine Packung Kek­se öff­ne­te und dar­aus zwei Stück aß. Als er bemerk­te, dass er vom Per­so­nal beob­ach­tet wur­de, flüch­te­te die­ser zunächst, konn­te aber vom Per­so­nal bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten werden.

Poli­zei schnappt Fahr­rad­die­be und fin­det Fahr­rad­ba­stel­werk­statt und Rauschgift

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, kurz nach 23.30 Uhr, fiel in der Lud­wig­stra­ße eine poli­zei­be­kann­te 34-jäh­ri­ge Frau mit einem hoch­wer­ti­gen Fahr­rad einer Poli­zei­strei­fe auf. Bei der Kon­trol­le ver­wickel­te sie sich in Wider­sprü­che und gab an, die­ses von einem Freund gekauft zu haben. Bei der Woh­nungs­über­prü­fung des 42-jäh­ri­gen Man­nes fan­den die Beam­ten diver­se hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der sowie eine voll­stän­di­ge Fahr­rad­ba­stel­werk­statt vor. Außer­dem wur­den im Kel­ler wei­te­re ver­mut­lich eben­falls gestoh­le­ne Fahr­rä­der auf­ge­fun­den, die eben­falls sicher­ge­stellt wur­den. In der Woh­nung fan­den die Beam­ten außer­dem noch Rausch­gift-Uten­si­li­en, die eben­falls beschlag­nahmt wur­den. Zudem bestand gegen den Mann ein Haft­be­fehl, wes­halb er in die JVA Bam­berg ein­ge­lie­fert wur­de. Die Poli­zei hat wegen Fahr­rad­dieb­stahls und wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Zwei Autos zerkratzt

BAM­BERG. Bereits im Febru­ar die­sen Jah­res wur­de in der Zoll­ner­stra­ße die Bei­fah­rer­tü­re eines dort gepark­ten Seat Leon zer­kratzt und Sach­scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ange­rich­tet. Am Mitt­woch, 24. Mai, hat dann ein Unbe­kann­ter die Motor­hau­be eines eben­falls dort gepark­ten blau­en VW Pas­sat zer­kratzt. Auch hier wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 700 Euro angerichtet.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem Park & Ride-Park­platz am Hein­richs­damm wur­de am Mon­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, die Fah­rer­sei­te eines dort abge­stell­ten blau­en VW Pas­sat ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro und mach­te sich anschlie­ßend aus dem Staub.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ein­brü­che:

BISCH­BERG: In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch bra­chen unbe­kann­te Täter im Indu­strie­ge­biet Tros­dorf über ein Fen­ster in ein Küchen­stu­dio ein. Aus einer Geld­kas­set­te und einem Spar­schwein ent­wen­de­ten sie einen nied­ri­gen Geld­be­trag. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf meh­re­re hun­dert Euro geschätzt. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Dieb­stäh­le:

BREI­TEN­GÜSS­BACH: Am Mitt­woch wur­de zwi­schen 10.20 und 17:15 Uhr ein am Bahn­hof abge­stell­tes Fahr­rad ent­wen­det. Es han­del­te sich um ein schwar­zes Trek­king­rad der Mar­ke Ral­eigh im Wert von ca. 500,- Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder den Ver­bleib des Rades geben?

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Meh­re­re hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der gestohlen

WEI­DEN­BERG, LKR. BAY­REUTH. Meh­re­re hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der stah­len Unbe­kann­te in den letz­ten Tagen aus einer Gara­ge in Wei­den­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 16 Uhr, bis Mitt­woch, 19 Uhr, dran­gen unbe­kann­te Täter in eine Gara­ge im Orts­teil Gör­schnitz ein. Hier­zu bra­chen sie das Schloss auf und erbeu­te­ten fünf hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der der Mar­ken Orbea, San­ta Cruz und Cube. Der Gesamt­wert beträgt zir­ka 26.600 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Wei­ßen­ohe. Ein 46-jäh­ri­ger Mann befuhr am Mitt­woch­abend mit sei­nem Ford die Bahn­hof­stra­ße in Rich­tung Zie­ge­lei­stra­ße und über­sah dort einen von rechts­kom­men­den 16-Jäh­ri­gen auf sei­nem Klein­kraft­rad der Mar­ke Sim­son. Der 46-Jäh­ri­ge stieß fron­tal gegen das Moped, wor­auf­hin der Schü­ler stürz­te und sich dabei schwer ver­letz­te. Er wur­de mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Kli­ni­kum nach Bam­berg ver­bracht. Der Scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf über 2000 Euro.

Forch­heim. Am spä­ten Mitt­woch­abend bog ein 19-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem BMW von der Schön­born­stra­ße nach rechts in die Tor­stra­ße ab und stieß, ver­mut­lich auf­grund über­höh­ter Geschw­in­di­keit, dort gegen einen Bord­stein, wor­auf­hin sich der lin­ke hin­te­re Rei­fen löste. Der Scha­den an dem Fahr­zeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Eggols­heim. Am Mitt­woch gegen 14 Uhr woll­te eine 82-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin den Park­platz eines Lebens­mit­tel­mark­tes in Neu­ses a. d. Reg­nitz ver­las­sen. Nach­dem sie den Gang nicht ein­le­gen konn­te, ver­wech­sel­te sie Gas mit Bremse,

so dass sie zuerst gera­de­aus über einen Bord­stein und im Anschluss gegen einen Baum fuhr. Glück­li­cher­wei­se wur­de hier­bei nie­mand ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 3.000,- Euro.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Don­ners­tag, 18.05.2023, 18:00 Uhr, bis Mitt­woch, 24.05.2023, 16:30 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter ein schwarz-wei­ßes Fahr­rad der Mar­ke „Ghost“, in der Bay­reu­ther Straße.

Der Zeit­wert des Fahr­ra­des liegt bei ca. 200,- Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se ertei­len kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Hal­lern­dorf. Mitt­woch­nacht zwi­schen 03:00 Uhr und 05:30 Uhr ent­wen­de­te ein bis­her unbe­kann­ter Täter vor einer Bäcke­rei in der Haupt­stra­ße, Zei­tun­gen im Wert von 30,- Euro.

Wer hat hier­zu Beob­ach­tun­gen machen kön­nen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter 09191–7090‑0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

BAD STAF­FEL­STEIN. Im Kreis­ver­kehr bei der St2197 kam es am Mitt­woch­abend zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 69-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer über­sah beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr eine 39-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­re­rin, wor­auf­hin es zum Zusam­men­stoß kam. Die Frau stürz­te anschlie­ßend zu Boden. Durch den Zusam­men­stoß wur­de die Krad­fah­re­rin leicht am Bein ver­letzt ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den durch den Zusam­men­stoß ver­kratzt, der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Außen­spie­gel abge­fah­ren – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 21:30 Uhr bis Mitt­woch, 04:00 Uhr wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer der Außen­spie­gel eines schwar­zen Golf 4 abge­fah­ren, der zu die­ser Zeit in der Gabels­ber­ger­stra­ße geparkt war. An Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von rund 150 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Bei Kon­trol­le ver­bo­te­nes Mes­ser aufgefunden

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­mit­tag wur­de ein 17-jäh­ri­ger in der Cobur­ger Stra­ße einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te ein But­ter­fly-Mes­ser sowie ein Crus­her sicher­ge­stellt wer­den. Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Waffengesetz.

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­vor­mit­tag, gegen 11:15 Uhr, kam es auf dem Park­platz eines Super­markts in der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht, bei dem ein wei­ßer BMW durch einen grau­en Nis­san beschä­digt wur­de. Der Unfall­fah­rer fuhr laut Zeu­gen­aus­sa­gen ein­fach wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den zu küm­mern. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels sucht wei­te­re Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.