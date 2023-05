Regie­rung von Ober­fran­ken erlässt Planfeststellungsbeschluss

Die Regie­rung von Ober­fran­ken hat den Plan­fest­stel­lungs­be­schluss für den Ersatz­neu­bau der Hoch­brücke Bay­reuth im Zuge der Über­füh­rung der Bun­des­stra­ße B 2 über die Bun­des­au­to­bahn A 9 im Bereich der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord erlas­sen. Vor­ha­ben­trä­ge­rin ist die Auto­bahn GmbH des Bun­des, Nie­der­las­sung Nordbayern.

Eine Ertüch­ti­gung und Sanie­rung der 1972 errich­te­ten Brücke ist auf­grund der kon­struk­ti­ven Defi­zi­te und der zwi­schen­zeit­lich ein­ge­tre­te­nen Schä­den tech­nisch und wirt­schaft­lich nicht dar­stell­bar. Der Ersatz­neu­bau wird an der­sel­ben Stel­le wie das Bestands­bau­werk errich­tet, mit einer mög­lichst gerin­gen Inan­spruch­nah­me benach­bar­ter Grund­stücke. Die Tras­sie­rung der B 2 und der vier Ram­pen wer­den weit­ge­hend bei­be­hal­ten. Im Zuge des Ersatz­neu­baus der Haupt­brücke wer­den auf dem Bau­werk die Fahr­spu­ren (Brei­te, Längs- und Quer­nei­gung) und die Aus­stat­tung (Kap­pen, Schutz­ein­rich­tung) dem Stand der Tech­nik angepasst.

Im Plan­fest­stel­lungs­ver­fah­ren hat die Regie­rung von Ober­fran­ken die Stel­lung­nah­men von Behör­den und Kom­mu­nen, Ver­ei­ni­gun­gen, Ver­sor­gungs­trä­gern und pri­va­ten Ein­wen­de­rin­nen und Ein­wen­dern geprüft und soweit mög­lich berücksichtigt.

Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss wird den Ein­wen­de­rin­nen und Ein­wen­dern zuge­stellt. Zudem wird er mit den fest­ge­stell­ten Unter­la­gen in der Stadt Bay­reuth und in der Gemein­de Bind­lach nach vor­he­ri­ger orts­üb­li­cher Bekannt­ma­chung zwei Wochen lang zur Ein­sicht aus­ge­legt. Der Plan­fest­stel­lungs­be­schluss ist fer­ner in Kür­ze auf der Inter­net­sei­te der Regie­rung von Ober­fran­ken unter www​.reg​-ofr​.de/​pfs abrufbar.