Am Sams­tag, dem 22.04.2023, fand die Fahr­zeug­wei­he des neu­en Hil­fe­lei­stungs­lösch­fahr­zeugs der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lan­gen­sen­del­bach statt. Im Anschluss an den öku­me­ni­schen Got­tes­dienst ging es mit einem Fest­zug von der Pfarr­kir­che St. Peter und Paul zum Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus am Lösch­wei­her, wo Pfar­re­rin Bör­st­ing­haus und Pfar­rer Roy gemein­sam das Ein­satz­fahr­zeug segneten.

Bei der sym­bo­li­schen Schlüs­sel­über­ga­be im Anschluss über­gab Bür­ger­mei­ster Oswald Sie­ben­haar das Fahr­zeug fei­er­lich in die Obhut von Kom­man­dant Wil­li Hof­mann und des­sen Mann­schaft. Die­ser zöger­te nicht lan­ge und gab den Schlüs­sel direkt wei­ter an die Bau­hof­mit­ar­bei­ter der Gemeinde.

Denn sie sind, so Hof­mann, top-aus­ge­bil­de­te Feu­er­wehr­ler und im Ernst­fall meist als Erste am Gerä­te­haus sind. Eine sol­che Anschaf­fung im Wert von rund 470.000 Euro wird nicht ein­fach so beschlos­sen, füg­te der Bür­ger­mei­ster hin­zu. Die Grund­la­ge für die­se Beschaf­fung bil­de­te der im Jahr 2019 ange­fer­tig­te und durch den Gemein­de­rat ver­ab­schie­de­te Feu­er­wehr­be­darfs­plan. In die­sem Plan wer­den poten­zi­el­le Gefah­ren in der Gemein­de struk­tu­riert, ana­ly­siert und mit dem Ist-Stand der ört­li­chen Feu­er­weh­ren ver­gli­chen. Somit lässt sich die benö­tig­te Aus­stat­tung der Feu­er­weh­ren für die kom­men­den Jah­re ablei­ten und Pla­nungs­si­cher­heit schaffen.

Auch Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke gra­tu­lier­te der Feu­er­wehr und der Gemein­de zur Anschaf­fung und Indienst­stel­lung die­ses Fahr­zeugs. Es stellt für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Lan­gen­sen­del­bachs, aber auch über die Orts­gren­zen hin­weg, eine wich­ti­ge Stüt­ze im Bereich der tech­ni­schen Hil­fe und dem abweh­ren­den Brand­schutz dar.

Im Rah­men der Fahr­zeug­wei­he konn­te Kom­man­dant Wil­li Hof­mann außer­dem zahl­rei­che Feu­er­wehr­frau­en und Män­ner für 30, 20 und 10 Jah­re akti­ven Dienst aus­zeich­nen. Des Wei­te­ren hono­rier­te die Gemein­de die Lei­stung der Jugend­grup­pe, wel­che im ver­gan­ge­nen Herbst die Deut­sche Jugend­lei­stungs­span­ge mit Erfolg absol­vie­ren konnte.

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lan­gen­sen­del­bach bedankt sich an die­ser Stel­le noch­mals bei der Gemein­de, dem Musik­ver­ein, den Orts­ver­ei­nen mit ihren Fah­nen­ab­ord­nun­gen und allen anwe­sen­den Nach­bar­weh­ren. Ohne euch wäre ein Fest in die­ser Form nicht mög­lich gewesen!

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lan­gen­sen­del­bach e.V.