Inter­ni­sti­sche Pra­xis im REGIO­MED MVZ Lich­ten­fels erhält ab 01.06.2023. per­so­nel­len Zuwachs: Dr. med. Swet­la­na Frie­del ergänzt das Team.

In der REGIO­MED MVZ-Pra­xis für Inne­re Medi­zin in Lich­ten­fels behan­deln ab Juni ins­ge­samt vier Fach­ärz­tin­nen und ‑ärz­te betrof­fe­ne Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten. Neben Dr. med. Horst Hüm­mer, Dr. med. Bir­git Schlo­ter-Pusch und Dr. med. Rolf Sei­pel steht nun auch Dr. med. Swet­la­na Frie­del für Sprech­stun­den in der ambu­lan­ten Pra­xis zur Ver­fü­gung. Die Fach­ärz­tin für Inne­re Medi­zin und Gastro­en­te­ro­lo­gie bringt einen gro­ßen Erfah­rungs­schatz bei Erkran­kun­gen im Bauch­raum mit. Zuletzt war die Medi­zi­ne­rin als Ober­ärz­tin in der Heli­os Fran­ken­wald­kli­nik in Kro­nach tätig.

„Wir freu­en uns sehr über die fach­li­che Ver­stär­kung durch Frau Dr. Frie­del“, führt Bar­ba­ra Weid, Kran­ken­haus­di­rek­to­rin des REGIO­MED Kli­ni­kum Lich­ten­fels und Pro­ku­ri­stin des MVZ Lich­ten­fels, aus. Damit kön­nen wir den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit Magen‑, Darm- und Ver­dau­ungs­be­schwer­den ein erwei­ter­tes Hilfs­an­ge­bot geben und gera­de im Bereich der Vor­sor­ge­un­ter­su­chun­gen besteht seit Coro­na gro­ßer Nach­hol­be­darf und Darm­spie­ge­lun­gen sind ein wich­ti­ger Bestand-teil, um ern­ste Erkran­kun­gen zu ver­mei­den. Unse­re Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten erhal­ten hei­mat­nah fach­li­chen Rat und kön­nen sich an ein tol­les Pra­xis­team wen­den, das mit gro­ßer Lei­den­schaft die Fach­be­rei­che Kar­dio­lo­gie und Gastro­en­te­ro­lo­gie abdeckt.“

Ab dem 50. Lebens­jahr über­neh­men alle Kran­ken­kas­sen die Unter­su­chung zur Darm­krebs-Früh­erken­nung. Für alle Fra­gen rund um Vor­sor­ge und Behand­lung steht den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern das Team des MVZ Lich­ten­fels zur Ver­fü­gung. Ter­min­ver­ein­ba­run­gen sind zu den Sprech­zei­ten der Pra­xis mög­lich unter Tel. 09571 7550560 oder per Email an mvz-​lif-​innere@​regiomed-​kliniken.​de. Wei­te­re Infos unter www​.regio​med​-kli​ni​ken​.de/​m​v​z​l​i​f​i​n​n​ere.