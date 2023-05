Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nutz­ten knapp 1000 Besu­cher die Gele­gen­heit, am Fischer­tag die Lehr­an­stalt für Fische­rei des Bezirks Ober­fran­ken in Auf­seß zu besu­chen. Es gab umfas­sen­de Infor­ma­tio­nen über Fische­rei und Teich­wirt­schaft, die klei­nen Besu­cher ver­such­ten sich als Ang­ler und For­scher bei der Bachsafari.

Nach vier Jah­ren Coro­na- Pau­se konn­te Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm end­lich wie­der Gäste in der Lehr­an­stalt zum Fischer­fest begrü­ßen – und das bei herr­li­chem Ausflugswetter.

Den gan­zen Tag über konn­ten die Besu­cher die Anla­ge besich­ti­gen. Im Brut­haus, sozu­sa­gen in der Kin­der­stu­be hei­mi­scher Fisch­ar­ten wie Äsche und Bach­fo­rel­le, wur­de den Besu­chern vor Augen geführt, wie auf­wän­dig und wich­tig es ist, bei ent­spre­chen­den Fischen Nach­wuchs her­an­zu­zie­hen. Die klei­nen Fische wer­den im Rah­men von Arten­hilfs­pro­gram­men wie­der in Flüs­se und Bäche aus­ge­setzt, um dort deren Bestän­de zu schützen.

„Lei­der fällt unser Fest in eine Zeit, in der die hei­mi­sche Fische­rei mit vie­len Pro­ble­men zu kämp­fen hat“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Schramm in sei­ner Begrü­ßung. Der Druck auf die Fisch­be­stän­de und die Teich­wirt­schaft habe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch Fisch­fres­ser wie den Fisch­ot­ter oder den Kor­mo­ran stark zuge­nom­men. Schramm sprach in die­sem Zusam­men­hang der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung sei­nen Dank aus, dass sie im April 2023 eine Aus­nah­me­ge­neh­mi­gung für den Fisch­ot­ter auf den Weg gebracht hat. Dies sei ein erlö­sen­des Signal für vie­le pri­va­te und kom­mer­zi­el­le Teich­wir­te in Ober­fran­ken und ganz Bay­ern. „Das ist eine rich­ti­ge Ent­schei­dung, denn die Fische und Tei­che tra­gen genau­so zur Tier- und Arten­viel­falt bei, wie Fisch­ot­ter und Rei­her dies tun.“

Der Bezirk Ober­fran­ken ist in der Lehr­an­stalt für Fische­rei eben­falls zum Han­deln gezwun­gen: Ein Fisch­ot­ter­schutz­zaun soll zeit­nah umge­setzt wer­den um die Haupt­an­la­ge zu schüt­zen. Denn der Fisch­ot­ter ist seit letz­ten Win­ter auch in Auf­seß angekommen.

Rein­hard Seuß von der ehren­amt­li­chen Fisch­ot­ter­be­ra­tung Ober­fran­ken und Mar­tin Gol­ler vom ehren­amt­li­chen Kor­mo­ran­ma­nage­ment Ober­fran­ken gaben beim Fischer­tag ihr Fach­wis­sen und ihre Ein­schät­zun­gen an inter­es­sier­te Besu­cher weiter.

Für die klei­nen Fisch­fans war auf dem Gelän­de eini­ges gebo­ten: bei der Bach­sa­fa­ri gin­gen sie bewaff­net mit Kescher und Eimer auf Ent­deckungs­rei­se in den Safa­ri­bach. Neben Was­ser­in­sek­ten konn­ten auch eini­ge Kreb­se nach­ge­wie­sen und bestimmt wer­den. Der Bezirks­fi­sche­rei­ver­band betei­lig­te sich mit dem Pro­gramm „Fischer machen Schule“.

Der Prä­si­dent des Bezirks­fi­sche­rei­ver­ban­des Ober­fran­ken, Wer­ner Köh­ler und Dr. Peter Tho­ma, 1. Vor­sit­zen­der der Teich­ge­nos­sen­schaft Ober­fran­ken beton­ten, wie wich­tig eine enge Zusam­men­ar­beit zum Wohl der Fische­rei sei und dass der Bezirk Ober­fran­ken hier ein ver­läss­li­cher Part­ner ist. „Die Fische­rei gehört mitt­ler­wei­le mit zur Gemein­de und ist wie das Bier und die Braue­rei­en ein Aus­hän­ge­schild von Auf­seß – nicht umsonst wur­de die Kom­mu­ne des­we­gen als Genus­sort bereits 2018 aus­ge­zeich­net“, so Bür­ger­mei­ster Alex­an­der Schrü­fer, der sich für das gute Mit­ein­an­der abschlie­ßend bedankte.