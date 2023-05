Im April 2023 wur­de im Bam­ber­ger Stadt­rat die vom Bam­ber­ger Kli­ma­schutz­bünd­nis seit lan­gem gefor­der­te CO2-Bilanz der Stadt Bam­berg prä­sen­tiert. Die loka­le Pres­se war bei die­ser Prä­sen­ta­ti­on lei­der nicht anwe­send, wes­halb bis­her die brei­te Bam­ber­ger Öffent­lich­keit noch nichts über die CO2-Bilanz erfah­ren hat. Dabei zeigt uns die­se Bilanz deut­lich, wo wir als Stadt aktu­ell ste­hen und wie viel wir in den ver­schie­de­nen Sek­to­ren an Emis­sio­nen ein­spa­ren müs­sen, um die Kli­ma­zie­le zu errei­chen. Die Maß­nah­men, wel­che zukünf­tig auf Grund­la­ge die­ser Bilanz für einen Kli­ma­schutz­fahr­plan in Stadt und Land­kreis Bam­berg ent­wickelt wer­den müs­sen, wer­den jede/​n in der Stadt­be­völ­ke­rung betref­fen, wes­halb wir als Bam­ber­ger Kli­ma­schutz­bünd­nis Trans­pa­renz gegen­über der Öffent­lich­keit fordern.

Der Ver­an­stal­ter lädt zu dem Vor­trag „Bam­bergs CO2-Bilanz – Kom­pass für den Kli­ma­schutz“, der am kom­men­den Don­ners­tag, 25.05.2023, um 19.30h im Tagungs­raum der KAB, Lud­wig­stra­ße 25 (Post­ge­bäu­de am Bahn­hof, Ein­gang Luit­pold­stra­ße) ein.

Refe­rent, Ric­car­do Schreck von Chan­ge e.V., hat sich ein­ge­hend mit der in den Sit­zungs­vor­la­gen der Stadt zu fin­den­den CO2-Bilanz beschäf­tigt und wird auch auf die ein­zel­nen Sek­to­ren ein­ge­hen. Im Anschluss an den Vor­trag fin­det eine offe­ne Dis­kus­si­ons­run­de statt.