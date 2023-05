LICH­TEN­FELS. Von Diens­tag­mor­gen bis zum frü­hen Nach­mit­tag stie­gen Ein­bre­cher gewalt­sam in ein Haus in der Dr.-Thomas-Dehler-Straße ein. Um einen Tre­sor zu steh­len muss­ten sie ihn von der Wand reißen.

Am Diens­tag, von 8.45 bis 13 Uhr, mach­ten sich Ein­bre­cher an dem Lich­ten­fel­ser Anwe­sen zu schaf­fen. Über eine Ter­ras­sen­tü­re dran­gen sie in das Haus ein und durch­wühl­ten Zim­mer und Möbel. Als sie auf einen wür­fel­för­mi­gen Tre­sor stie­ßen, hat­ten sie ihre Beu­te gefun­den. Gewalt­sam ris­sen sie ihn von der Wand und stah­len ihn gleich am Stück. Dem Eigen­tü­mer feh­len nun meh­re­re Tau­send Euro.

Die Kri­po in Coburg hat den Fall über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Dr.-Thomas-Dehler-Straße und Alte Cobur­ger Stra­ße gese­hen. Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.