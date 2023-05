Nach drei Sie­gen aus den ersten Spie­len steht die erste Damen­mann­schaft des TC Bam­berg an der Tabel­len­spit­ze in der Bay­ern­li­ga Nord.

7–2 in Her­zo­gen­au­rach, 9–0 gegen Thur­n­au und gestern ein 9–0 in Aschaf­fen­burg lau­ten die beein­drucken­den Ergeb­nis­se im Mai. Ange­führt von Trai­ne­rin Jit­ka Schmit­to­va über­zeug­ten alle Spie­le­rin­nen bis­lang und zeig­ten star­ke Leistungen.

Beson­ders sehens­wert waren die Matches der neu­en Num­mer 1 Petra Kre­j­so­va. Die ehe­ma­li­ge Num­mer 220 der WTA Rang­li­ste ist allei­ne schon einen Besuch im Hain wert. Auch Anto­nia Schmid, Vro­ni Rad­lin­ger, Stef­fi Piesch und Car­men Schult­heiss, die seit Jah­ren den festen Kern der Mann­schaft stel­len und alle­samt in Bam­berg leben und woh­nen, prä­sen­tier­ten sich gewohnt stark. Nach den Pfingst­fe­ri­en kommt es am 25.06. zum Heim­spiel gegen Neu­markt, am 02.07. zum Der­by beim MTV Bam­berg und am 09.07. zum Aus­wärts­spiel nach Alten­furt. Wenn alles gut läuft, wäre der 16.07. ein wich­ti­ger Ter­min für alle Fans des geho­be­nen Damen­ten­nis. Hier könn­ten die TCB Damen näm­lich die Rück­kehr in die Regio­nal­li­ga mit einem Sieg gegen Vers­bach klar machen. „Wir den­ken nur von Spiel­tag zu Spiel­tag aber wenn wir wei­ter­hin so stark auf­tre­ten, müs­sen wir uns vor kei­nem Geg­ner ver­stecken“, sagt Trai­ne­rin Jit­ka Schmitt und hofft, dass die gute Form auch in der zwei­ten Sai­son­hälf­te gehal­ten wer­den kann.