„Ich fin­de es wert­voll, sich auch im gesetz­ten Alter in die Poli­tik ein­zu­brin­gen – und das in einer Par­tei, deren Zie­le ich tei­le“, sag­te der frisch gekür­te Kreis­vor­sit­zen­de der Senio­ren Uni­on Wolf­gang Schre­p­fer aus Her­zo­gen­au­rach bei der Kreis­haupt­ver­samm­lung im Heim des FC Her­zo­gen­au­rach. Er – mit 36 von 36 Stim­men gewählt – tritt die Nach­fol­ge von Gud­run Mül­ler an, die sich als Schre­p­fers Stell­ver­tre­te­rin zur Ver­fü­gung stell­te. Als Kas­sier fun­giert Franz Rabl.

Zu Bei­sit­zern wur­den gewählt Hans-Jür­gen Salz­ner, Die­ter Goe­bel, Rudolf Schwand­ner, Digi­tal­be­auf­trag­ten ist Ger­hard Schlee. Der Schrift­füh­rer­po­sten bleibt der­zeit unbesetzt.

Den Wah­len vor­aus­ge­gan­gen waren die Begrü­ßung der Ehren­gä­ste Bezirks­rä­tin Ute Salz­ner, MdB Ste­fan Mül­ler, MdL Wal­ter Nus­s­el und Bezirks­vor­sit­zen­der H. Hop­fen­gärt­ner sowie der Rechen­schafts- und Abschieds­be­richt der schei­den­den Kreis­vor­sit­zen­den, wel­che das Amt 20 Jah­re lang beklei­de­te. Die Mit­glie­der­zahl beläuft sich der­zeit auf 104 Per­so­nen. Die Senio­ren Uni­on wur­de 1998 in Mün­chen schrift­lich gegrün­det. Ein Jahr spä­ter fan­den in Marl­off­stein die ersten Wah­len stattt, bei denen Frau Rechl zur Vor­sit­ze­den bestimmt wurde.

Der 71-jäh­ri­ge Wolf­gang Schre­p­fer hat­te in sei­ner Rede Gud­run Mül­ler gedankt und ihr eine ein­fühl­sa­me Hand beschei­nigt. Der frü­he­re Inge­nieur für Ener­gie- und Hoch­span­nungs­tech­nik möch­te noch mehr Mit­glie­der für die Senio­ren Uni­on gewin­nen, mit dazu bei­tra­gen, dass es bei den bevor­ste­hen­den Euro­pa- und Land­tags­wah­len ein akzep­ta­bles Ergeb­nis für die CSU gibt und in der Öffent­lich­keit ein Gesicht zeigen.