Zum zwei­ten Mal fin­det am SAMS­TAG, DEN 10. JUNI 2023, die „WOOD & STRINGS – FIN­GERS­TYLE GUI­TAR NIGHT“ des BAM­BER­GER FESTI­VALS E.V. statt. Auch in die­sem Jahr ver­blüf­fen die Künst­ler SÖN­KE MEI­NEN und ALEX BOL­DIN wie­der mit vir­tuo­sen Sai­tenes­ka­pa­den und expe­ri­men­tel­le Gitar­ren­klän­gen. Beson­de­res zusätz­li­ches High­light: Ein GITAR­REN­WORK­SHOP am Sonn­tag mit Sön­ke Meinen!

Sön­ke Mei­nen hat sich mit sei­nem vir­tuo­sen Fin­gers­tyle mit Ein­flüs­sen aus klas­si­scher Kon­zert­mu­sik, Jazz und Welt­mu­sik sowohl in der natio­na­len als auch in der inter­na­tio­na­len Gitar­ren­sze­ne einen her­aus­ra­gen­den Ruf erspielt. Er war bereits unter ande­rem in Austra­li­en, Chi­na, Japan, Russ­land und fast ganz Euro­pa auf Tour und hat mit sei­ner Musik schon meh­re­re Prei­se gewon­nen. Gitar­ren­le­gen­de Tom­my Emma­nu­el nennt ihn „einen der krea­tiv­sten Gitar­ri­sten der aktu­el­len Gitarrenszene“.

Alex Bol­din nimmt sein Publi­kum mit auf eine Rei­se durch die klang­li­chen Wel­ten der Aku­stik­gi­tar­re. In sei­ner Musik fin­den sich mal inter­es­san­te, rhyth­mi­sche Struk­tu­ren, mal ver­spiel­te, har­mo­ni­sche Ton­fol­gen und mal geschmack­vol­le Moti­ve, die bei­des geschickt mit­ein­an­der ver­flech­ten und so zum Träu­men ein­la­den. Er hat schon über 100 Auf­trit­te auf vier ver­schie­de­nen Kon­ti­nen­ten und in über 15 Län­dern gespielt.

Los geht es am Sams­tag, den 10. Juni 2023, AB 20:00 UHR in der KUL­TUR­FA­BRIK IN BAM­BERG. Der Ein­lass beginnt eine hal­be Stun­de frü­her. Kar­ten gibt es im VOR­VER­KAUF über die Web­site des Bam­ber­ger Festi­vals e.V. für 15€ und an der ABEND­KAS­SE FÜR 18€. Begleit­per­so­nen sind bei „B“ im Behin­der­ten­aus­weis frei.

Wie bereits bei der ersten Aus­ga­be der „Wood & Strings – Fin­gers­tyle Gui­tar Night“ gibt es auch dies­mal die Mög­lich­keit, an Work­shops teil­zu­neh­men und Ein­zel­stun­den zu buchen. Der GITAR­REN­WORK­SHOP BEI SÖN­KE MEI­NEN legt den Fokus auf krea­ti­ve Ansät­ze des Gitar­ren­spiels. Er fin­det am SONN­TAG, DEN 11. JUNI 2023, von 10:00 UHR BIS 14:00 UHR im HAUS FÜR KIN­DER UND KUL­TUR in der KAIMS­GAS­SE 23 IN BAM­BERG statt. ANMEL­DE­SCHLUSS dafür ist der 2. JUNI 2023. Die Kosten lie­gen bei 45€ PRO TEILNEHMER:IN. Für Schüler:innen der Kreis­mu­sik­schu­le und Mit­glie­der des Ver­eins Bam­ber­ger Festi­vals e.V. kostet der Work­shop 30€. In den Preis ein­be­grif­fen ist bereits die Ein­tritts­kar­te für das Kon­zert am Vorabend.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und den Bands gibt es auf der Web­sei­te www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de. Die Ver­an­stal­tung wird aus Mit­teln von Neu­start Kul­tur, der Initia­ti­ve Musik gGmbH und der Bun­des­be­auf­trag­ten für Kul­tur und Medi­en gefördert.