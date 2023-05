Der 9. Uni-Lauf Bam­berg fin­det am 25. Juni statt.

Der Start­schuss für den dies­jäh­ri­gen Uni-Lauf fällt am Sonn­tag, 25. Juni 2023, um 10 Uhr auf dem Innen­hof des Uni­ver­si­täts­ge­län­des auf der ERBA-Insel, An der Webe­rei 5. Die 10 Kilo­me­ter lan­ge Strecke führt auf fla­chem Rund­kurs ent­lang des Main-Donau-Kanals in den Hain bis zur Bug­er Spit­ze. An der Reg­nitz geht es zurück: Vor­bei an der Schleu­se 100, über den Trei­del­pfad zum Kra­nen, durch die Fische­rei, vor­bei an der Kon­zert­hal­le zurück auf das ERBA-Gelände.

Der Wett­kampf ist ein lan­de­sof­fe­ner Stra­ßen­lauf für Jugend­li­che und Erwach­se­ne mit Einzel‑, Team- und Alters­klas­sen­wer­tung. Für Stu­die­ren­de sowie Mitarbeiter*innen baye­ri­scher Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten fin­det außer­dem eine Wer­tung im Rah­men der „Baye­ri­schen Hoch­schul­mei­ster­schaf­ten 10 km Stra­ßen­lauf 2023“ statt. Außer­dem wer­den im Rah­men des neun­ten Uni-Laufs auch die „Ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten 10km Stra­ßen­lauf 2023“ aus­ge­tra­gen. Erst­mals besteht in die­sem Jahr auch die Mög­lich­keit, an dem Lauf als Staf­fel (bestehend aus zwei Per­so­nen) teil­zu­neh­men. Die Start­ge­bühr beträgt 11 Euro für Erwach­se­ne, 8 Euro für Jugend­li­che und 16 Euro für Staf­feln mit zwei Teilnehmenden.

Das Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum Bam­berg lädt unter der Lei­tung von Prof. Dr. Ste­fan Voll in Zusam­men­ar­beit mit dem gei­sti­gen Initia­tor Prof. em. Dr. Dr. h.c. Lasz­lo A. Vas­ko­vics herz­lich zur Teil­nah­me ein.

Die Anmel­dung ist aus­schließ­lich online unter http://​www​.wkm​-iad​.de/​u​n​i​l​a​u​f​.​h​tml mög­lich und bis Don­ners­tag, 22. Juni, geöff­net. Nach­mel­dun­gen nimmt das Orga­ni­sa­ti­ons­team in begrenz­tem Umfang bis eine Stun­de vor dem Start vor Ort entgegen.

Die Aus­schrei­bung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Strecken­plan gibt es unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​p​o​r​t​d​i​d​a​k​t​i​k​/​e​v​e​n​t​s​/​u​n​i​-​l​a​u​f​-​b​a​m​b​e​rg/