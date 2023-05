Krieg in Euro­pa, Kon­flik­te in der gan­zen Welt, Coro­na, Lock­down, Preis­stei­ge­run­gen, Infla­ti­on, Kli­ma­wan­del, Ener­gie­ver­sor­gung, womit soll ich künf­tig hei­zen, was kann ich mir noch lei­sten – unend­lich ist die Liste von Ereig­nis­sen, die vie­le Men­schen heu­te ängst­lich und mut­los machen.

Um den Men­schen wie­der Zuver­sicht und Hoff­nung in die Her­zen zu brin­gen, star­tet die SOM­MER­KIR­CHE der katho­li­schen Gemein­den und des „Frän­ki­schen Genieß­er­lan­des rund ums Wal­ber­la“ in die­sem Jahr mit dem Kon­zert „Ein Fun­ke Hoffnung“.

Ste­fan Eich­ner, „das Eich“, über­re­gio­nal bekann­ter Inter­pret von Lie­dern von Rein­hard Mey, wird am 26. Mai um 18.00 Uhr in der St. Mat­thä­us­kir­che in Wie­sen­t­hau für die Besu­cher aus­ge­wähl­te Lie­der zur Gitar­re sin­gen – Lie­der, die Mut und Zuver­sicht geben sollen.

Die Grün­der der SOM­MER­KIR­CHE, Hel­mut Pfef­fer­le, Vor­sit­zen­der des Frän­ki­schen Genieß­er­lan­des, und Micha­el Geh­ret, Pfar­rer Pinz­berg, laden dazu herz­lich ein. Es emp­fiehlt sich, zei­tig zu kom­men, da Ste­fan Eich­ners Auf­trit­te meist sehr gut besucht sind. Der Ein­tritt ist frei.

Die hei­mi­sche Gastro­no­mie ist immer ein guter Ort, sol­che besinn­li­che Aben­de bei guten Gesprä­chen und einem Glas aus­klin­gen zu lassen.

Wei­te­re Kon­zer­te fol­gen in den Sommermonaten.