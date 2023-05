Am 25.5. ver­an­stal­tet das Her­der-Gym­na­si­um Forch­heim in Zusam­men­ar­beit mit der Uni Bam­berg und dem dem Land­rats­amt das 8. Forch­hei­mer Ethikforum…

An meh­re­ren Orten in Deutsch­land und Bay­ern wur­de im Ver­lauf des letz­ten Jah­res Geflü­gel­pest bei Wild­ge­flü­gel und in eini­gen Fällen…

Zukunfts­stamm­tisch im Forch­hei­mer Stadt­teil­treff

Auch im Mai trifft sich der inzwi­schen eta­blier­te Zukunfts­stamm­tisch von Forch­heim for Future e.V. am letz­ten Don­ners­tag, also am 25.…