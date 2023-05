Bay­ern­Heim betei­ligt sich an der Ent­wick­lung des „Lag­ar­de-Cam­pus“

Wo frü­her ame­ri­ka­ni­sche Streit­kräf­te wohn­ten, wer­den in naher Zukunft Fami­li­en aus Bam­berg ein neu­es Zuhau­se fin­den kön­nen. Die staat­li­che Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Bay­ern­Heim rea­li­siert im neu ent­ste­hen­den Wohn­quar­tier „Lag­ar­de-Cam­pus“ auf dem ehe­ma­li­gen Kaser­nen­ge­län­de in Bam­berg 99 Miet­woh­nun­gen, von denen 91 geför­dert wer­den. Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter unter­streicht: „Die Bay­ern­Heim zeigt mit ihrem Pro­jekt in Bam­berg, wie es mög­lich ist, mehr bezahl­ba­ren und nach­hal­ti­gen Wohn­raum in attrak­ti­ven Lagen zu schaf­fen. Dank der engen Zusam­men­ar­beit mit dem Pro­jekt­part­ner Ins­tone Real Estate, der Stadt Bam­berg und loka­len Part­nern wer­den nun weit­aus mehr bezahl­ba­re Woh­nun­gen geschaf­fen als ursprüng­lich vorgesehen.“

Ralph Büche­le, Geschäfts­füh­rer der Bay­ern­Heim: „Wir freu­en uns, mit die­sem Pro­jekt einen wei­te­ren Bei­trag zur Schaf­fung von bezahl­ba­rem Wohn­raum in Bam­berg lei­sten zu kön­nen. Die Zusam­men­ar­beit mit der Stadt und den Stadt­wer­ken ermög­licht es uns, ein nach­hal­ti­ges, zukunfts­fä­hi­ges und lebens­wer­tes Wohn­quar­tier für nied­ri­ge bis mitt­le­re Ein­kom­mens­grup­pen zu entwickeln.“

Bau­be­ginn im Mai 2023 erfolgt, Fer­tig­stel­lung Ende 2025 geplant

Der Bau­be­ginn der 99 Woh­nun­gen ist bereits im Mai erfolgt, die Fer­tig­stel­lung wird Ende 2025 erwar­tet. Die Wohn­an­la­ge umfasst ins­ge­samt cir­ca 7.000 Qua­drat­me­ter Wohn­flä­che. Das ent­spricht unge­fähr der Grö­ße eines Fuß­ball­fel­des. Alle fünf Geschos­se wer­den bar­rie­re­frei gestal­tet. Jede Woh­nung ver­fügt über eine Ter­ras­se, einen Bal­kon oder eine Dachterrasse.

Das Nach­hal­tig­keits­kon­zept des Quar­tiers umfasst ein inno­va­ti­ves Nah­wär­me­kon­zept der Stadt­wer­ke Bam­berg, das die Nut­zung von Pho­to­vol­ta­ik auf den Dach­flä­chen der Gebäu­de ein­schließt. Im Rah­men des Mobi­li­täts­kon­zepts sind gemein­schaft­li­che Quar­tier­spark­häu­ser geplant.

Die staat­li­che Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Bay­ern­Heim GmbH wur­de im Jahr 2018 gegrün­det und hat bereits über 5.500 Woh­nun­gen auf den Weg gebracht.