„Markt­chan­cen und Posi­ti­ons­fin­dung für alter­na­ti­ve Mobilitätslösungen“

Das rasan­te Tem­po des Wan­dels in der Auto­mo­bil­in­du­strie und der Mobi­li­tät im All­ge­mei­nen befeu­ert die Debat­te dar­über, wie sich Unter­neh­men künf­tig rich­tig posi­tio­nie­ren können.

Um die Zukunft der Mobi­li­tät bes­ser ein­schät­zen und greif­ba­rer machen zu kön­nen, lädt die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim (WiR.) zum 4. Exper­ten­tag am Mitt­woch, den 05. Juli von 16:00 – 19:00 Uhr im Kon­fe­renz­cen­ter bei Simon Hege­le in Forch­heim ein. Dabei besteht u.a. die Mög­lich­keit, ein E‑Car­go-Bike zu testen und an einer Betriebs­füh­rung des Logi­stik­zen­trums Simon Hege­le teilzunehmen.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los und steht allen offen, die an alter­na­ti­ven Mobi­li­täts­lö­sun­gen inter­es­siert sind. Eine Anmel­dung ist unter www​.wir​-bafo​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen oder direkt per Mail oder Tele­fon mög­lich. Ansprech­part­ne­rin ist Lena Schu­ster (Tel.: 0951 871803, Mail: lena.​schuster@​wir-​bafo.​de).