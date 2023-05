Save the Date: DIE regio­na­le Mes­se für Aus­bil­dung fin­det am 8. Juli 2023 in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt

End­lich ist es soweit! Die 22. Ausbildungsmesse:BA fin­det am Sams­tag, den 8. Juli 2023, von 10:00 bis 14:00 Uhr in der BRO­SE ARE­NA Bam­berg statt. Eine Online-Anmel­dung, wie sie in den vor­he­ri­gen Jah­ren pan­de­mie­be­dingt nötig war, ent­fällt. Die Türen der BRO­SE ARE­NA ste­hen Euch somit wäh­rend der gesam­ten Mes­se­dau­er offen.

Vor Ort gibt es für alle inter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher her­vor­ra­gen­de Ange­bo­te zur Berufs­ori­en­tie­rung. Ein span­nen­des Mes­se­pro­gramm mit Fach­vor­trä­gen, Mit­mach-Ange­bo­ten, Gewinn­spiel und vie­lem mehr erwar­tet Euch. Und wenn Ihr noch nicht genau wisst, ob es der klas­si­sche Aus­bil­dungs­be­ruf im Büro oder lie­ber doch ein Hand­werks­be­ruf wer­den soll, fin­det Ihr auf der Ausbildungsmesse:BA Ant­wor­ten auf Eure Fra­gen. Viel­leicht kommt auch eine Aus­bil­dung im Bereich Medi­zin, Gesund­heit oder Ortho­pä­die in Fra­ge? Die Bran­che fin­det Ihr bei der dies­jäh­ri­gen Mes­se in der Busi­ness-Lounge im Obergeschoss.

Wer hin­ge­gen den Traum­be­ruf schon gefun­den glaubt und hin­ein schnup­pern möch­te, hat Gele­gen­heit sich über Prak­ti­kums­plät­ze zu infor­mie­ren. Über 140 Aus­stel­len­de bie­ten ein brei­tes Spek­trum an Infor­ma­tio­nen und Wis­sen rund ums The­ma Aus­bil­dung an. Eine Liste aller Aus­stel­len­den, die ange­bo­te­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fe und den Hal­len­plan fin­det Ihr im Web www​.aus​bil​dungs​mes​se​-bam​berg​.de, damit Ihr Euch opti­mal vor­be­rei­ten könnt. Wer möch­te, kann sei­ne Bewer­bungs­un­ter­la­gen zur Mes­se mitbringen.

Die bei­den Schirm­her­ren der Ver­an­stal­tung, Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb, sind sich einig: „Eine fun­dier­te Aus­bil­dung ist und bleibt ein wich­ti­ger Schritt auf dem Weg in die Berufs­welt. Auch für Hoch­schul­ab­sol­ven­tin­nen und ‑absol­ven­ten wird die dua­le Aus­bil­dung immer inter­es­san­ter, da sich die Kom­ple­xi­tät der Beru­fe wei­ter­ent­wickelt hat und sich span­nen­de neue Fel­der auf­tun. Wir freu­en uns, dass die Ausbildungsmesse:BA seit Jah­ren zu einer der wich­tig­sten Ver­an­stal­tun­gen im Bereich Aus­bil­dung in der Regi­on Bam­berg zählt und set­zen auch in Zukunft auf die­se Plattform.“

Der Ein­tritt zur 22. Ausbildungsmesse:BA ist wie immer kosten­frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­det Ihr auf unse­rer Inter­net­sei­te www​.aus​bil​dungs​mes​se​-bam​berg​.de.

Die Ausbildungsmesse:BA ist eine Ver­an­stal­tung des Arbeits­krei­ses SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Bam­berg. Orga­ni­siert wird die Mes­se von den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit der Bam­berg Con­gress & Event GmbH. Part­ner sind die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth und die Agen­tur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Fra­gen zur Orga­ni­sa­ti­on beant­wor­ten euch Lara Bewer­nik (Bam­berg Con­gress + Event GmbH) unter Tel. 0951/9647–204, Niklas Klotz (Wirt­schafts­för­de­rung Stadt Bam­berg) unter Tel. 0951/87–1305 oder Tina Krö­ner (Wirt­schafts­för­de­rung Land­kreis Bam­berg) unter Tel. 0951/85–207.

Kurz­in­fo zur 22. Ausbildungsmesse:BA