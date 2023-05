Neu­er Smart Talk beschäf­tigt sich mit dem The­ma Lebens­qua­li­tät und Gesund­heit in Zei­ten der Digitalisierung.

Sich in einer Stadt wohl­zu­füh­len ist abhän­gig von vie­len Fak­to­ren: Sau­ber­keit, Begrü­nung, Arbeits­plät­zen, Fami­li­en­freund­lich­keit und vie­lem mehr – Doch kann auch die Digi­ta­li­sie­rung dazu bei­tra­gen und das Wohl­füh­len in einer Stadt posi­tiv beein­flus­sen? Ist es mög­lich, mit Digi­ta­li­sie­rung Stress zu redu­zie­ren und so die Gesund­heit der Bür­ger und Bür­ge­rin­nen zu för­dern? Die­sen Fra­gen stellt sich der neue Smart Talk am 25. Mai 2023 um 19 Uhr online, live via Zoom. Beson­ders die Lebens­qua­li­tät und Gesund­heit in der Smart City rücken dabei in den Fokus.

Wohl­fühlor­te sind vor­han­den, aber wie sieht es mit Wohl­füh­len an sich aus?

Nach­dem das Smart City Rese­arch Lab der Uni Bam­berg mit der App bassd bereits eine Kar­te für Wohl­fühlor­te in Bam­berg erstellt hat, um dort Kraft zu tan­ken, Gesel­lig­keit zu genie­ßen oder ein­fach nur zu ent­span­nen, sol­len nun die Aspek­te der Arbeits­welt und der Gesund­heit dis­ku­tiert wer­den. Dis­kus­si­ons­po­ten­zi­al lie­fern dazu neben bassd außer­dem die Smart City Pro­jek­te Scan­Gov und MoMM. Wäh­ren sich Scan­Gov mit Aus­wir­kun­gen der Digi­ta­li­sie­rung am Arbeits­platz beschäf­tigt, geht es bei MoMM dar­um, Men­schen mit Mobi­li­täts­ein­schrän­kun­gen digi­tal zu hel­fen, bar­rie­re­ar­me Wege durch das Welt­erbe zu finden.

Auf dem Podi­um mit dabei sind Ruth Voll­mar, Lei­te­rin der Bam­ber­ger Wirt­schafts­för­de­rung und Pro­gramm­pa­tin der Gesund­heits­pro­jek­te von Smart City Bam­berg, sowie Karo­li­ne Schu­bert, wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin der Arbeits- und Orga­ni­sa­ti­ons­psy­cho­lo­gie der Uni Bam­berg. Mode­riert wird der Talk von Dr. Doro­thea Brei­er, Pro­gramm­ko­or­di­na­to­rin bei Smart City Bamberg.

Nach den Impul­sen aus der Podi­ums­dis­kus­si­on wird die Run­de geöff­net und alle zuge­schal­te­ten Bür­ger und Bür­ge­rin­nen kön­nen online mit­re­den: Wie muss eine Smart City beschaf­fen sein, damit sich die Men­schen wohl­füh­len – und wie kann Digi­ta­li­sie­rung dabei unterstützen?

Mehr Infos zur Ver­an­stal­tung und den bereits ver­gan­ge­nen Auf­zeich­nun­gen der Smart Talks, gibt es auf der Web­site https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​r​um/

Das Zuschal­ten per Direkt-Link am 25. Mai 2023 ab 19 Uhr ist hier möglich:

https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​7​8​8​5​0​8​0​995