Mit viel Enga­ge­ment hat­te der Senio­ren­bei­rat der Gemein­de Döhlau am ver­gan­ge­nen Sams­tag die erste Gesund­heits- und Senio­ren­mes­se orga­ni­siert und alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in die Schul­turn­hal­le Tau­per­litz ein­ge­la­den. Die ver­schie­den­sten Orga­ni­sa­tio­nen und Dienst­lei­ster nutz­ten die Gele­gen­heit, um ihr jewei­li­ges Lei­stungs­spek­trum zu prä­sen­tie­ren und sich ins­be­son­de­re der älte­ren Gene­ra­ti­on vor­zu­stel­len. Neben bekann­ten Sani­täts­häu­sern waren daher u.a. auch die Dia­ko­nie, das BRK, die Leit­stel­le Pfle­ge oder das Land­rats­amt Hof mit aktu­el­len Infor­ma­tio­nen zum Hofer Land­bus vor Ort. Stark ver­tre­ten war auch das Team des VdK, wobei die Mit­glie­der des Orts­ver­ban­des Tau­per­litz-Döhlau in das vor­han­de­ne Ver­pfle­gungs­an­ge­bot ein­ge­bun­den waren und der Kreis­ver­band mit Sozi­al­rechts­be­ra­te­rin Jut­ta Kes­sel­ring und Kreis­vor­sit­zen­dem Bert Horn über die Auf­ga­ben und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten von Deutsch­lands größ­tem Sozi­al­ver­band infor­mier­ten. So zeig­ten die Gesprä­che am Stand, wie drän­gend sich man­che Pro­ble­ma­ti­ken dar­stel­len, eben­so wie die Not­wen­dig­keit, Men­schen in oft kom­pli­zier­ten Sozi­al­rechts­fra­gen zu beraten.