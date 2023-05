Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

im Namen CSU-Stadt­rats­frak­ti­on tei­len wir mit, dass wir uns klar für die Sinn­haf­tig­keit und Erfor­der­lich­keit eines ROB im Umgriff des Bahn­hofs in der Lud­wig­stra­ße aus­spre­chen, dass die­ser uE aber einer gewis­sen Min­dest­grö­ße und auch Park­flä­chen bedarf und damit nicht im Bereich der Bun­des­po­li­zei­sta­ti­on am Bahn­hof man­gels Plat­zes ange­sie­delt wer­den kann. Als eine Art Gegen­pol zum begrü­ßens­wer­ten moder­nen Neu­bau des Atri­ums stel­len wir uns eine uE über­fäl­li­ge Neu­ge­stal­tung des Bahn­hofs­vor­plat­zes vor, z.B. mit einem Eisen­bahn-Geschichts­haus und ggf. dem Ankauf des Eck­hau­ses zur ver­kehrs­pla­ne­risch und stra­te­gisch wich­ti­gen Unter­füh­rung der Zoll­ner­stra­ße. Zur Neu­ge­stal­tung des Bahn­hofs­vor­plat­zes soll­te daher zeit­nah ein Kon­zept erar­bei­tet wer­den, auch wer für was zustän­dig ist und wel­che Ideen sinn­voll und prag­ma­tisch sind. Wir ver­trau­en dar­auf, dass dazu die Ver­wal­tung als­bald berich­ten wird, anson­sten wer­den wir inso­weit einen for­mel­len Antrag als­bald stellen.