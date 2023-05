Berg­kirch­weih: „Älte­sten­rat der Reser­ve“ trifft sich

Der „Älte­sten­rat der Reser­ve“ der Stadt­ver­wal­tung trifft sich am Frei­tag, 26. Mai, auf der Berg­kirch­weih. Die frü­he­ren Ober­bür­ger­mei­ster, Refe­ren­ten und Amts­lei­ter der Stadt­ver­wal­tung kom­men gemein­sam mit OB Flo­ri­an Janik auf dem Tucher Kel­ler zu einem Aus­tausch zusammen.

OB besucht Safe Space

Unter dem Titel „Safe Space“ hat die Stadt zusam­men mit dem Erlan­ger Frau­en­not­ruf im Gemein­de­haus b11 wäh­rend der Berg­kirch­weih eine Anlauf­stel­le ein­ge­rich­tet, in der Frau­en und Mäd­chen in unsi­che­ren Situa­tio­nen Unter­stüt­zung fin­den. Ober­bür­ger­mei­ster besucht die Ein­rich­tung am Frei­tag, 26. Mai, um sich bei den ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen für ihr Enga­ge­ment zu danken.

Janik gra­tu­liert zum Brauerei-Jubiläum

Die Braue­rei Wel­ler eG fei­ert am Sams­tag, 27. Mai, ihr 10-jäh­ri­ges Bestehen. Zum Jubi­lä­um gra­tu­liert auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

FDP am Berg

Die Erlan­ger Berg­kirch­weih ist auch Anlass für ein Tref­fen der FDP. Zum Bei­sam­men­sein am Sonn­tag, 28. Mai, am Stein­bach-Kel­ler hat auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik sein Kom­men zugesagt.

Bene­fiz­kon­zert für Men­schen in der Ukraine

Künst­ler aus der Ukrai­ne und ande­ren Natio­nen geben am Pfingst­sonn­tag, 28. Mai, in der Kir­che Hei­lig Kreuz ein Bene­fiz­kon­zert für Men­schen in der Ukrai­ne. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wird die Gäste begrüßen.

Lesun­gen in der Stadtbibliothek

Das Frau­en­zen­trum Erlan­gen lädt am Frei­tag, 26. Mai, um 18:00 Uhr zu drei Lesun­gen zum The­ma „Frau­en auf dem Weg zur Selbst­be­stim­mung – zwi­schen Ras­sis­mus, Sexis­mus und Anti­se­mi­tis­mus“ in die Stadt­bi­blio­thek ein. Der Ein­tritt ist frei. Maria Braig liest aus ihrem Roman „Bis hier­hin und dann wei­ter“, der auf einer wah­ren Bege­ben­heit beruht und von zwei paki­sta­ni­schen Frau­en han­delt. Im Buch geht es um Erfah­run­gen mit Gewalt, Sexis­mus und Ras­sis­mus, aber auch dar­um, wie die Prot­ago­ni­stin­nen für ein selbst­be­stimm­tes Leben kämp­fen. Die Rechts­extre­mis­mus­exper­tin Bir­git Mair stellt ihr neu­es Buch „Die letz­ten Zeu­gin­nen und Zeu­gen – Mei­ne Arbeit mit Holo­caust-Über­le­ben­den“ vor. Die Diplom-Sozi­al­wir­tin (Univ.) führ­te mehr als vier­hun­dert Zeit­zeu­gen­ge­sprä­che mit Holo­caust-Über­le­ben­den durch und initi­ier­te das Pro­jekt „Die letz­ten Zeu­gen“. Yuki Stern liest aus den Büchern „Ich bin Mala­la“ von Mala­la You­saf­zai und „Die Schuld, eine Frau zu sein“ von Mukhtar Mai. Sie prä­sen­tiert dem Publi­kum die bewe­gen­de Geschich­te zwei­er akti­vi­sti­scher Paki­sta­ne­rin­nen, die für Frau­en­rech­te kämp­fen. Danach berich­tet Yuki Stern über ihre eige­nen Erfah­run­gen, das Über­le­ben eines Ehren­mord­ver­suchs und die Flucht vor einer Zwangsehe.

Befra­gung von Jugend­li­chen und Eltern verlängert

Die Jugend­hil­fe­pla­nung des Jugend­am­tes führt eine groß ange­leg­te Befra­gung von Jugend­li­chen und Eltern durch. Dabei sol­len die Bedürf­nis­se und Erwar­tun­gen an das Frei­zeit­an­ge­bot in der Stadt ermit­telt und ver­bes­sert wer­den. Der Befra­gungs­zeit­raum ist nun bis zum 20. Juni ver­län­gert wor­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​j​u​g​e​n​d​b​e​f​r​a​g​ung. Kon­takt per E‑Mail: jugendhilfeplanung@​stadt.​erlangen.​de

Bereich Asyl­be­wer­ber­lei­stun­gen geschlossen

Aus per­so­nel­len Grün­den ist der Bereich Asyl­be­wer­ber­lei­stun­gen des Sozi­al­am­tes von Diens­tag, 30. Mai, bis Frei­tag, 2. Juni, geschlos­sen. Dar­auf macht der Fach­be­reich auf­merk­sam. In die­ser Zeit sind die Mit­ar­bei­ten­den weder per­sön­lich noch tele­fo­nisch erreich­bar. Eine Kon­takt­auf­nah­me ist per E‑Mail mög­lich unter: asylblg-​leistung@​stadt.​erlangen.​de. Wei­te­re aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum Besuch der Stadt­ver­wal­tung und zu städ­ti­schen Lei­stun­gen und Ser­vices gibt es im online im Ser­vice­por­tal unter www​.erlan​gen​.de/​s​e​r​v​i​c​e​p​o​r​tal oder www​.erlan​gen​.de/​r​a​t​h​aus.

Voll­sper­rung „Am Lobersberg“

Auf­grund des Brücken­ab­ris­ses ist die Stra­ße „Am Lobers­berg“ zwi­schen Neu­ses und Steu­dach im Bereich der Auto­bahn­brücke in der Zeit von Mitt­woch, 31. Mai, bis Mitt­woch, 7. Juni kom­plett gesperrt. Von der Sper­rung betrof­fen ist auch der Rad- und Geh­weg. Eine Umlei­tung über Haun­dorf und Häus­ling ist aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.