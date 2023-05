Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Audi-Fah­rer fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. Einen Alko­hol­wert von mehr als 1,7 Pro­mil­le zeig­te der Alko­mat bei der Kon­trol­le eines slo­we­ni­schen Auto­fah­rers in der Cobur­ger Innen­stadt in der Nacht zum Mittwoch.

Bei der Kon­trol­le des Audi mit slo­we­ni­scher Zulas­sung um 23.45 Uhr in der Hin­den­burg­stra­ße weh­te den Beam­ten aus dem Fahr­zeug­inne­ren eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Ein Alko­test bestä­tig­te die Alko­hol­be­ein­flus­sung des 27-jäh­ri­gen Fah­rers. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an.

Zu Siche­rung des Straf­ver­fah­rens ord­ne­te die Cobur­ger Staats­an­walt­schaft eine Sicher­heits­lei­stung im unte­ren vier­stel­li­gen Euro­be­reich an, die der Mann noch in der Nacht bezah­len musste.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Meh­re­re Fir­men­ein­brü­che – Zeu­gen gesucht

SCHWAR­ZEN­BACH A. D. SAA­LE, LKR. HOF. Bereits in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag bra­chen Unbe­kann­te gleich vier­mal in ver­schie­de­ne Fir­men­ge­bäu­de in Schwar­zen­bach a. d. Saa­le ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 17 Uhr, bis Diens­tag, 7.30 Uhr, dran­gen Unbe­kann­te in eine Dach­decker­fir­ma in der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße ein. Die­bes­gut fan­den sie hier nicht vor. Die Täter hat­ten es im sel­ben Tat­zeit­raum auf eine Bau­fir­ma in der Loh­bach­stra­ße abge­se­hen. Hier erbeu­te­ten sie knapp 300 Euro Bar­geld. Ihren Streif­zug setz­ten sie in der Rudolf-Die­sel-Stra­ße fort. In zwei ansäs­si­gen Fir­men wur­den zusam­men zir­ka 230 Euro ent­wen­det. Ins­ge­samt ent­stand bei den Ein­brü­chen ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 12.000 Euro.

Von einem Zusam­men­hang der Taten ist aus­zu­ge­hen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 mit der Kri­po Hof in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mofa viel zu schnell

Stein­wie­sen – Im Rah­men der Strei­fen­fahrt wur­den Beam­te der PI Kro­nach am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 21.35 Uhr auf einen Mofa-Fah­rer auf­merk­sam. Die­ser befuhr mit sei­nem schwar­zen Her­ku­les-Mofa die Kro­na­cher Stra­ße in Stein­wie­sen. Augen­schein­lich war das Gefährt bedeu­tend schnel­ler als 25 km/​h unter­wegs und der Fah­rer hät­te eine Fahr­erlaub­nis benö­tigt. Dem ersten Anschein nach wur­den am Fahr­zeug diver­se tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen vor­ge­nom­men, wel­che noch veri­fi­ziert wer­den müssen.

PKW beschä­digt

Stein­wie­sen – Im Tat­zeit­raum vom 22.05.2023 auf 23.05.2023 beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen grau­en Seat, wel­cher auf dem Park­platz eines Hotels in den Mühl­wie­sen in Stein­wie­sen abge­stellt war. Offen­sicht­lich ver­such­te der Täter, den PKW auf­zu­bre­chen, was glück­li­cher­wei­se miss­lang. Aller­dings ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.

Auto ange­fah­ren

Mark­tro­dach – Für die Zeit ihres Ein­kau­fes park­te eine Geschä­dig­te ihren PKW Citro­en am ver­gan­ge­nen Diens­tag von 10.55 Uhr bis 11.03 Uhr auf dem Park­platz eines Dis­coun­ter Im Gries in Mark­tro­dach. Als sie wie­der zu ihrem Fahr­zeug kam, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer ihren PKW im Bereich des hin­te­ren rech­ten Rad­ka­sten beschä­digt hat. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500 Euro.