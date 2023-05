Wo brü­ten Schwal­be, Mau­er­seg­ler und Co? Hel­fen Sie mit beim dies­jäh­ri­gen Natur­schutz-Pro­jekt des LBV Coburg!

Schwal­ben gal­ten jahr­hun­der­te­lang als Glücks­brin­ger und Früh­lings­bo­ten. Wenn sie aus ihrem Win­ter­quar­tier in unse­re Ort­schaf­ten zurück­kom­men, läu­tet das für vie­le Men­schen gefühlt den Som­mer ein. „Auch die Mau­er­seg­ler sau­sen seit eini­gen Tagen wie­der um unse­re Häu­ser und stim­men mit ihrem fröh­li­chen Gesang die war­me Jah­res­zeit an“, sagt Mar­le­ne Kli­sa vom LBV Coburg. Aller­dings: „Wo sie frü­her fast ver­ehrt wur­den, sind sie heu­te oft unge­lieb­te Gäste. Denn statt ihren gro­ßen Nut­zen im Öko­sy­stem zu sehen, wer­den die Vögel oft­mals nur als Last gese­hen und wegen ihres Nist­plat­zes am eige­nen Gebäu­de abge­lehnt“, erklärt die Bio­lo­gin des gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Naturschutzvereins.

Denn genau hier sind sie zuhau­se: Mau­er­seg­ler, Schwal­ben und auch Haus­sper­lin­ge – vie­len als Spatz bekannt – zäh­len in der Bio­lo­gie zu einer ganz spe­zi­el­len Vogel­grup­pe, zu den so genann­ten Gebäu­de­brü­tern. Das sind Vögel, die unse­re Gebäu­de als Brut- und Nist­stät­ten nut­zen, bei­spiels­wei­se unter Dach­vor­sprün­gen oder in Mau­er­ni­schen. Neben eini­gen Säu­ge­tie­ren, Insek­ten und Fle­der­maus-Arten sind es ins­be­son­de­re die­se Vogel­ar­ten, die das „Kunstfelsen“-Angebot in unse­ren Ort­schaf­ten dank­bar annehmen.

„Doch heut­zu­ta­ge haben unse­re gefie­der­ten Unter­mie­ter oft­mals ein Pro­blem: Durch Gebäu­de­re­no­vie­run­gen und ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen wer­den die Nist­stät­ten häu­fig unbe­merkt zer­stört“, sagt Mar­le­ne Kli­sa. Regel­mä­ßig wie­der­be­setz­te Brut­plät­ze gin­gen dadurch ver­lo­ren, und die Gebäu­de­brü­ter kämen in Woh­nungs­not. „Daher steht bereits eine Rei­he von den Gebäu­de­brü­tern auf der Roten Liste.“ Im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Natur­schutz­pro­jekts „Gebäu­de­brü­ter im Cobur­ger Land – Bestands­er­fas­sung und Öffent­lich­keits­ar­beit zum Schutz aus­ge­wähl­ter Arten” möch­te sich der LBV Coburg des­we­gen einen Über­blick über die aktu­el­le Situa­ti­on der Gebäu­de­brü­ter­vor­kom­men in Stadt und Land­kreis Coburg verschaffen.

Dazu braucht der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein ab sofort die Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung und ruft zur Mel­dung bestehen­der Brut­plät­ze von Gebäu­de­brü­ter im Cobur­ger Land auf. Neben unse­ren bei­den Schwal­ben­ar­ten, der Rauch­schwal­be und der Mehl­schwal­be, wer­den ins­be­son­de­re die Brut­plät­ze der Mau­er­seg­ler gesucht.

Aber auch Nist­stät­ten von Haus­sper­lin­gen, Haus­rot­schwän­ze oder Sta­ren an Gebäu­den sind für den LBV Coburg von Interesse.

Ken­nen Sie Vor­kom­men von Gebäu­de­brü­tern in Ihrem Ort? Oder brü­ten Haus­sper­lin­ge bereits an Ihrem Haus oder haben Sie Schwal­ben­nester unter dem Dach? Dann mel­den Sie dies dem LBV Coburg unter: www​.coburg​.lbv​.de/​n​a​t​u​r​s​c​h​u​t​z​/​u​n​s​e​r​e​-​p​r​o​j​e​k​t​e​/​g​l​u​e​c​k​s​s​p​i​r​a​l​e​-​2​023. Hier fin­det man auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Projekt.