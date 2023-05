„Es freut mich, dass wir heu­er 8.856.000 Euro für kom­mu­na­le Hoch­bau­maß­nah­men in Stadt und Land­kreis Coburg erhal­ten“, sagt Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Mit­tag. „Der Frei­staat Bay­ern bleibt ver­läss­li­cher Part­ner sei­ner Gemein­den und Land­krei­se – gera­de mit Blick auf den Bau und Erhalt unse­rer Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen“, so Mit­tag. „Es ist sehr erfreu­lich, dass sich auch mein Ein­satz für die­se Pro­jek­te in unse­rer Regi­on Coburg ein­mal mehr gelohnt hat.“

In Stadt und Land­kreis Coburg wer­den fol­gen­de Pro­jek­te gefördert:

Gemein­de Ahorn Gene­ral­sa­nie­rung der Johann-Gem­mer Grundschule 200.000€ Stadt Bad Rodach Bau­ko­sten­zu­schuss zum Ersatz­neu­bau der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in Hel­dritt durch den BRK Kreis­ver­band Coburg 400.000€ Stadt Coburg Bau­ko­sten­zu­schuss zur Erwei­te­rung der Kin­der­krip­pe Bergwichtel 50.000€ Land­kreis Coburg Teil­sa­nie­rung und Umbau des Staat­li­chen Arnold- Gym­na­si­ums in Neu­stadt b. Coburg 2.000.000€ Gemein­de Dörfles-Esbach Gene­ral­sa­nie­rung der Emil-Fischer-Grundschule 200.000€ Gemein­de Ebers­dorf b. Coburg Sanie­rung und Erwei­te­rung des Schul­ge­bäu­des zur Unter­brin­gung einer Kindertageseinrichtung 1.200.000€ Gemein­de Grub a. Forst Bau­ko­sten­zu­schuss zum Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung durch die Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de St. Ägidius 720.000€ Gemein­de Itzgrund Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Itz­grund­strol­che in Lahm 193.000€ Stadt Neu­stadt b. Coburg Neu­bau einer Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung in Ketschenbach 314.000€ Sanie­rung der Grund­schu­le, Heu­bi­scher Straße 500.000€ Gemein­de Niederfüllbach Bau­ko­sten­zu­schuss zum Ersatz­neu­bau der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung durch das Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de­amt Coburg 680.000€ Stadt Röden­tal Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Lienhard-Fuchs 169.000€ Erwei­te­rung und Umbau des Kin­der­hau­ses Tiger­en­te in Oberwohlsbach 90.000€ Gene­ral­sa­nie­rung der Grund­schu­le Mönchröden 2.000.000€ Gemein­de Weid­hau­sen b. Coburg Gene­ral­sa­nie­rung der Sport­hal­le für Zwecke des Schulsports 50.000€ Gemein­de Weitramsdorf Erwei­te­rung der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Vil­la Kunterbunt 90.000€

Sum­me der Inve­sti­tio­nen des Frei­staat Bay­ern in den kom­mu­na­len Hoch­bau in Stadt und Land­kreis Coburg 8.856.000

Für den Kom­mu­na­len Hoch­bau ste­hen in die­sem Jahr ins­ge­samt über eine Mil­li­ar­de Euro zur Ver­fü­gung. „Bil­dung bleibt die wich­tig­ste Inve­sti­ti­on in die Zukunft unse­rer Kin­der. Mit die­ser kräf­ti­gen Erhö­hung der Zuschüs­se wird der Frei­staat sei­ner Ver­ant­wor­tung gerecht, eine aus­ge­wo­ge­ne Infra­struk­tur in allen Lan­des­tei­len Bay­erns zu erhal­ten“, ergänzt Mar­tin Mit­tag. Geför­dert wer­den vor allem der Bau und die Sanie­rung von Schu­len, schu­li­schen Sport­an­la­gen und Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen. Mit den ver­füg­ba­ren Mit­teln kann der für die­ses Jahr gemel­de­te Bedarf nahe­zu voll­stän­dig gedeckt wer­den. Die genann­ten Zuwei­sun­gen hat das Baye­ri­sche Finanz­mi­ni­ste­ri­um heu­te bekanntgegeben.

„Die erheb­li­chen Mit­tel für den kom­mu­na­len Hoch­bau sind ein fester Bestand­teil der kom­mu­nal­freund­li­chen Lan­des­po­li­tik der CSU und des baye­ri­schen Haus­halts“, so Mit­tag. Die Bezir­ke, Land­krei­se, Städ­te und Gemein­den erhal­ten in die­sem Jahr die Rekord­sum­me von 11,16 Mil­li­ar­den Euro aus dem kom­mu­na­len Finanzausgleich.