Rich­ter erlässt Haftbefehl

Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

COBURG. Ein 15-jäh­ri­ger Jugend­li­cher griff am spä­ten Mon­tag­abend einen Obdach­lo­sen in Coburg an und ver­letz­te ihn erheb­lich. Der Täter konn­te fest­ge­nom­men werden.

Ein 15-Jäh­ri­ger schlug am Mon­tag, gegen 22.55 Uhr, einen woh­nungs­lo­sen Mann in Coburg zusam­men. Das 33-jäh­ri­ge Tat­op­fer hat­te sich auf einer Park­bank am Brun­nen Marsch­berg, Ecke Hut­stra­ße, zum Schla­fen gelegt, als der Beschul­dig­te unver­mit­telt auf den Mann ein­trat und ein­schlug. Der Angrei­fer durch­such­te die Sachen des Obdach­lo­sen und zer­stör­te des­sen Mobil­te­le­fon. Der Obdach­lo­se erlitt bei dem Vor­fall Ver­let­zun­gen im Kopf­be­reich und Prel­lun­gen. Er kam mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Krankenhaus.

Zeu­gen hat­ten den Angriff beob­ach­tet und rie­fen die Poli­zei. Im Ver­lauf der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten Poli­zei­be­am­te den Jugend­li­chen festnehmen.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am Diens­tag­nach­mit­tag Haft­be­fehl gegen den 15-Jäh­ri­gen. Er sitzt nun in Unter­su­chungs­haft. Ein zwei­ter jun­ger Mann, der zunächst als mög­li­cher Mit­tä­ter eben­falls fest­ge­nom­men wor­den war, wur­de man­gels drin­gen­den Tat­ver­dachts wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg nach wei­te­ren Zeu­gen. Ins­be­son­de­re wird nach dem Fah­rer eines dunk­len 1er BMW gesucht, der gegen 22.57 Uhr von der Fran­ken­brücke in Rich­tung Hut­stra­ße mit sei­nem Fahr­zeug unter­wegs war. Es wird dar­um gebe­ten, sich mit der Kri­po Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.