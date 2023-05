BAY­REUTH. Am Mon­tag­mor­gen dran­gen Unbe­kann­te in eine Bay­reu­ther Hoch­haus­woh­nung ein und stah­len meh­re­re Tau­send Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt wegen Einbruchs.

Am Mon­tag, von 5 bis 11 Uhr mor­gens, bra­chen Unbe­kann­te eine Woh­nung in einem Hoch­haus in der Kulm­ba­cher Stra­ße auf. Das Anwe­sen steht mit­tig zwi­schen Dr.-Würzburger-Straße und Frö­bel­stra­ße. Nach­dem die Täter Woh­nung und Möbel durch­wühlt hat­ten, fan­den sie meh­re­re Tau­send Euro Bar­geld und ver­schwan­den. Als Beu­te ergau­ner­ten sie so einen nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betrag.

Die Kri­po bit­tet um Mithilfe:

Haben Sie am Mon­tag­mor­gen ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Hoch­häu­ser in der Kulm­ba­cher Stra­ße / Dr.-Würzburger-Straße gemacht? Haben Sie ver­däch­ti­ge oder unbe­kann­te Per­so­nen in einem der Häu­ser gesehen?

Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken rät:

Bewah­ren Sie kei­ne unnö­tig hohen Bar­geld­be­trä­ge ohne aus­rei­chen­de Siche­rung in Ihrer Woh­nung auf. Wei­sen Sie auch Ange­hö­ri­ge und Bekann­te dar­auf hin. Hohe Geld­sum­men gehö­ren in einen Tre­sor oder gleich zur Bank.