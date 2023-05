Schwer­punkt auf Wirt­schaft, Win­ter­sport und Genussorten

Der Land­kreis Bay­reuth als star­ker Wirt­schafts­stand­ort, als lebens- und lie­bens­wer­te Regi­on für Ein­hei­mi­sche wie Tou­ri­sten, als Ort, der für Genuss steht – all das steckt in „rund­um“. Das Land­kreis-Maga­zin erscheint nach erfolg­rei­cher Pre­miè­re im Mai 2022 nun in der 2. Auf­la­ge und steht wei­ter­hin für Geschich­ten über ein­zig­ar­ti­ge Men­schen, außer­ge­wöhn­li­che Pro­jek­te und unver­gleich­li­che Natur­land­schaf­ten, in denen es sich wun­der­bar wan­dern, radeln oder lang­lau­fen lässt.

„Im ‚rund­um‘ ist für jeden etwas dabei. Lese­rin­nen und Leser sto­ßen bei­spiels­wei­se auf eine bis­her unbe­kann­te Wan­der-Tour oder las­sen sich von einem Rezept aus dem Bay­reu­ther Land über­ra­schen. Sie erle­ben den unter­neh­me­ri­schen Taten­drang eines fri­schen Start-ups oder erfah­ren von Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­gern, was das Leben hier so lebens­wert macht“, freut sich Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, der gemein­sam mit der Mar­ke­ting­agen­tur GMK die 2. Auf­la­ge des Maga­zins beim Kick­off- Event in Bad Ber­neck vor­ge­stellt hat.

Auch die 2. Auf­la­ge von „rund­um“ zählt mehr als 100 Sei­ten. Schwer­punkt­the­men sind in die­sem Jahr unter ande­rem Wirt­schaft, Win­ter­sport und Genus­sor­te. „Der Ent­ste­hungs­pro­zess war wie­der sehr span­nend. Es gibt so vie­le Geschich­ten aus dem Land­kreis, die erzählt wer­den wol­len, dass man das Gefühl hat, gar nicht alle im Maga­zin unter­zu­be­kom­men. Uns war es wich­tig, die Qua­li­tät aus dem Pre­mie­ren­jahr noch­mal zu stei­gern. Ich gehe fest davon aus, dass uns das gelun­gen ist“, sagt GMK- Chef Jörg Lich­ten­eg­ger, der mit sei­nem Team um Pro­jekt­lei­ter Dani­el Sut­ter sowie der Wirt­schafts­för­de­rung und dem Medi­en­bü­ro des Land­rats­amts wie­der viel Herz­blut in das Pro­jekt gesteckt hat.

Wo wird „rund­um“ erhält­lich sein?

Das Land­kreis-Maga­zin erscheint jähr­lich in einer Auf­la­ge von 15.000 Exem­pla­ren und ist ab Juni kosten­los im Bay­reu­ther Land­rats­amt sowie in allen Gemein­de­ver­wal­tun­gen erhält­lich. Zudem wird „rund­um“ unter ande­rem über den Ein­zel­han­del, Hotel­le­rie, Gastro­no­mie, Tou­rist-Infor­ma­tio­nen, Arzt­pra­xen und wei­te­re publi­kums­in­ten­si­ve Stel­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth ver­brei­tet. Auch digi­tal gibt es das Land­kreis- Maga­zin unter www​.rund​um​-maga​zin​.de.

Alle Unge­dul­di­gen kön­nen sich ihr Exem­plar bereits im Zeit­raum vom 30. Mai bis 02. Juni auf der „rundum“-Roadshow sichern. In Koope­ra­ti­on mit Radio Main­wel­le machen die Ver­ant­wort­li­chen an vier Sta­tio­nen halt, an denen attrak­ti­ve Gewinn­spie­le warten:

Diens­tag, 30. Mai 2023: Spei­chers­dorf (am Rewe Kellner)

Mitt­woch, 31. Mai 2023: Wei­den­berg (am Ede­ka Peukert)

Don­ners­tag, 01. Juni 2023: Bad Ber­neck (am Ede­ka Mittelberger)

Frei­tag, 02. Juni 2023: Peg­nitz (am Kaufland)

Hote­liers, Gastro­no­men und Unter­neh­mer aller Bran­chen, die „rund­um“ ger­ne bei sich aus­le­gen möch­ten, kön­nen ab Juni eine gewünsch­te Anzahl an Exem­pla­ren kosten­frei bei fol­gen­den Ansprach­part­nern bestellen: