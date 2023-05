Inter­frak­tio­nel­ler Antrag – Auf­klä­rung Ver­wen­dung Benz­stra­ße 9 seit Ankauf 2017 und Kon­zept Rathäuser

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

wir bean­tra­gen, dass die Ver­wal­tung dar­legt, was seit dem Ankauf der Immo­bi­lie der Benz­stra­ße 9 in Bam­berg als Ver­wal­tungs­ge­bäu­de 2017 damit pas­siert ist, und wie es war­um wie lan­ge ver­wen­det und war­um noch kein Kon­zept zur Sanie­rung sowie kei­ne Sanie­rungs­ar­bei­ten durch­ge­führt wur­den. Gleich­zei­tig erar­bei­tet die Ver­wal­tung schnellst­mög­lich ein Kon­zept, zu und in wel­chen Zeit­punk­ten, Grö­ßen­ord­nun­gen und Raum­kon­zep­tio­nen Rat­häu­ser und Räum­lich­kei­ten son­sti­ger Art für die Ver­wal­tung erfor­der­lich sind, und wo die­se erhal­ten und neu ein­ge­rich­tet wer­den sol­len unter Dar­le­gung der jewei­li­gen recht­li­chen und wirt­schaft­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen, und berich­tet zu bei­den The­men spä­te­stens im Finanz­se­nat im Juni 2023.

Begrün­dung:

Die Orts­be­sich­ti­gung am 17. Mai der Benz­stra­ße durch den Finanz­se­nat warf erneut etli­che Fra­gen auf, um deren Ant­wort wir hier­mit inter­frak­tio­nell bit­ten. Kon­kret geht es einer­seits um die Auf­ar­bei­tung, war­um die Immo­bi­lie Benz­stra­ße 9 offen­sicht­lich brach­liegt, nur sehr begrenzt unter­ver­mie­tet wurde/​wird und nicht saniert wur­de, und auf der ande­ren Sei­te um ein schnel­les, trag­fä­hi­ges Kon­zept für die Zukunft der Rat­häu­ser und Gebäud­lich­kei­ten der Ver­wal­tung für die Bür­ger­schaft und die Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ter und ‑mit­ar­bei­te­rin­nen.

gez. Prof. Dr. G. Seitz, gez. Dr. U. Red­ler, gez. Anne Rudel, stell­ver­tre­tend für die gesam­te CSU-Stadtratsfraktion

gez. Heinz Kunt­ke, stell­ver­tre­tend für die gesam­te SPD-Stadtratsfraktion

gez. Ulri­ke Sän­ger, Mar­kus Schä­fer und Michi Schmitt, stell­ver­tre­tend für die gesam­te Grüne-Stadtratsfraktion