Er ist ein Ori­gi­nal der Sze­ne. Der Mann, der im Fass schläft, der sei­ne Part­ne­rin lie­be­voll nach einer Eti­ket­tier­ma­schi­ne Robu­s­ta benannt hat, der so vie­le Eti­ket­ten besitzt, dass man sie kaum zäh­len kann. Georg Lech­ner hat ein Braue­rei­mu­se­um, ist Brau­mei­ster und Buch­au­tor und seit neue­stem 70 Jah­re jung. Das fei­er­te er nun stan­des­ge­mäß in der Braue­rei Kund­mül­ler in Wei­her – und wie es sich für einen sam­mel­ver­narr­ten Bier­lieb­ha­ber gehört mit jeder Men­ge Bier und Bier­ge­sprä­chen. Nur die bie­ri­gen Geschen­ke, die blie­ben die­ses Mal aus. Lech­ner hat­te allein um Spen­den gebe­ten, deren Erlös voll­stän­dig an das Kin­der­hos­piz Bam­berg gehen. Ins­ge­samt kamen 1085 Euro zusammen.

Rund 80 Gäste waren in den idyl­li­schen Ort bei Vier­eth gekom­men, dar­un­ter Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml, Lisa Badum, MdB und Vor­sit­zen­de Par­la­ments­kreis Brau­kul­tur, Car­sten Jonei­tis, Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Ober­haid, Tho­mas Söder, Bür­ger­mei­ster der Stadt Hall­stadt, Georg Ritt­mey­er, Prä­si­dent Pri­va­te Braue­rei­en Bay­ern, Lui­sa Zamet­zer, Forch­hei­mer Bier­kö­ni­gin sowie Kon­rad Göl­ler, Vor­sit­zen­der Hos­piz­ver­ein Bamberg.

Schon in frü­he­ster Kind­heit war Georg Lech­ner täg­lich in der Lech­ner Bräu, der Braue­rei sei­nes Vaters, anzu­tref­fen. Beim Abla­den der von der Kund­schaft heim­keh­ren­den Lkws wur­den bereits die Fla­schen mit den ver­schie­den­sten Bie­re­ti­ket­ten her­aus sor­tiert und dann in der Bade­wan­ne abge­löst. Da Georg noch nicht lesen konn­te, wur­den die­se fein säu­ber­lich abge­lö­sten Eti­ket­ten damals nach Bil­dern bezie­hungs­wei­se nach ein­präg­sa­men Mar­ken gesam­melt – der Anfang einer Leidenschaft.

Nach der Wirt­schafts­schu­le begann Lech­ner die Leh­re zum Brau­er in der Berg Bräu in Fürth – eine prä­gen­de Zeit, wie er erzählt: „Da bin ich im Ver­gleich zur Schul­zeit rich­tig auf­ge­blüht.“ Bevor es ihn nach erfolg­reich abge­schlos­se­ner Leh­re in wei­te­re Braue­rei­en ver­schla­gen soll­te, muss­te er noch sei­nen Wehr­dienst in Roth absol­vie­ren. Doch auch dort spiel­te sein Lieb­lings­ge­tränk eine Rol­le und so ver­sorg­te er sei­ne „Kame­ra­den“ mit dem Rauch­bier aus der hei­mi­schen Brauerei.

Es folg­ten Sta­tio­nen in Fre­chen bei Köln, wo er sei­ne erste Frau ken­nen­lern­te, die Wei­ter­bil­dung zum Brau­mei­ster bei Doe­mens sowie die Arbeit in der elter­li­chen Braue­rei, bevor die­se schlie­ßen musste.

Täg­lich war Lech­ner nun in Sachen Bier und Sam­meln unter­wegs. Er konn­te alles gebrau­chen. Sei­ne Woh­nung in Lever­ku­sen glich einem Bier­mu­se­um und so lag die Idee nahe, auch ganz offi­zi­ell eines dar­aus zu machen. So wur­de in der still­ge­leg­ten Fel­sen­kel­ler-Braue­rei in Mon­schau in der Eifel am 1. Mai 1997 das „Fel­sen­kel­ler Braue­rei­mu­se­um“ eröff­net und ab 2003 dann als Georg-Lech­ner-Bier­mu­se­um in der Potts Braue­rei in Oel­de zu fin­den war.

Mitt­ler­wei­le ist Lech­ner wie­der in sei­ne alte Hei­mat Fran­ken zurück­ge­kehrt und erfreut sich wei­ter­hin sei­ner Lie­be zum Bier. Die­se zeig­te sich auch wie­der deut­lich an sei­ner Geburts­tags­fei­er, die mit Musik von der Main­ta­ler Blas­ka­pel­le Tros­dorf, frän­ki­schen Haus­ma­cher-Spei­sen und natür­lich einer gro­ßen Bier­viel­falt genos­sen wurde.