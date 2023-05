Auch im Mai trifft sich der inzwi­schen eta­blier­te Zukunfts­stamm­tisch von Forch­heim for Future e.V. am letz­ten Don­ners­tag, also am 25. Mai um 19 Uhr im Stadt­teil­treff im Katha­ri­nen­spi­tal, Bam­ber­ger Str. 3–5 in Forch­heim. Jeder, der sich für Fra­gen des Kli­ma­schut­zes inter­es­siert ist herz­lich zur Teil­nah­me eingeladen.