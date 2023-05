Öffent­li­cher Abend­vor­trag beleuch­tet das The­ma Autis­mus, Bar­rie­re­frei­heit-Par­cours lädt zum Mit­ma­chen ein

Mit Vor­trä­gen, Work­shops und Aktio­nen rund um das The­ma Teil­ha­be bringt sich die Uni­ver­si­tät Bam­berg aktiv beim bun­des­wei­ten Diver­si­ty-Tag ein, der am Diens­tag, 23. Mai 2023, auf Initia­ti­ve der Char­ta der Viel­falt und als Teil des Euro­päi­schen Monats der Viel­falt statt­fin­det. Rund um die­sen Tag laden Stu­die­ren­de sowie Mit­ar­bei­ten­de der Uni­ver­si­tät aus For­schung, Leh­re und Ver­wal­tung zu Informations‑, Aus­tausch- und Mit­ma­ch­an­ge­bo­ten ein. Ziel ist es, das Bewusst­sein für Teil­ha­be, Chan­cen­gleich­heit, Beein­träch­ti­gun­gen und Diver­si­tät wei­ter zu schär­fen und Dis­kus­sio­nen anzuregen.

Höhe­punkt der Ver­an­stal­tung ist der öffent­li­che Abend­vor­trag am Diens­tag, 23. Mai 2023, mit dem Titel „Autis­mus – ein auto­bio­gra­fi­scher All­tags­be­richt“ gehal­ten von Juli­an Les­ke. Der 31-jäh­ri­ge Ange­stell­te einer öffent­li­chen Ver­wal­tung schil­dert dar­in, wie er als Autist mit Asper­ger-Syn­drom lebt und wie er es geschafft hat, mit die­ser Dia­gno­se umzu­ge­hen. Dabei kom­men Pro­ble­me im All­tag eben­so zur Spra­che wie indi­vi­du­el­le Stär­ken, wel­che mit der Dia­gno­se Autis­mus ein­her­ge­hen. Der Vor­trag wird kon­tu­riert von einer wis­sen­schaft­li­chen Ein­füh­rung, die Prof. Dr. Jörg Wol­stein hal­ten wird. Er ist Inha­ber der Pro­fes­sur für Patho­psy­cho­lo­gie und Beauf­trag­ter für die Belan­ge behin­der­ter und chro­nisch kran­ker Stu­die­ren­der an der Uni­ver­si­tät Bam­berg. Die Begrü­ßung hält Prof. Dr. Chri­sti­ne Ger­hardt, Vize­prä­si­den­tin für Diver­si­tät und Inter­na­tio­na­les. Der Vor­trag mit Live-Unter­ti­telung von Schriftdolmetscher*innen und induk­ti­ver Hör­an­la­ge fin­det statt um 18 Uhr in der Mar­kus­stra­ße 8a, Raum MG1/00.04. Der Zugang ist barrierefrei.

Eben­falls öffent­lich ist der Bar­rie­re­frei­heit-Par­cours, den die Juso-Hoch­schul­grup­pe in Koope­ra­ti­on mit Gool­Kids e.V. Bam­berg am Mitt­woch, 24. Mai 2023, auf­ge­baut hat. Der Par­cours soll es Men­schen ohne Behin­de­run­gen ermög­li­chen, sich in die Situa­ti­on von Men­schen mit Ein­schrän­kun­gen zu ver­set­zen und zu erle­ben, auf wel­che Pro­ble­me sie im öffent­li­chen Raum sto­ßen. Los geht’s um 11 Uhr im Innen­hof des Gebäu­des Feld­kir­chen­stra­ße 21. Bis 14 Uhr ist der Par­cours geöff­net. Um 18 Uhr greift ein Vor­trag im Raum F21/03.01 des Gebäu­des in der Feld­kir­chen­stra­ße das The­ma auf und ergänzt die prak­ti­schen Erfah­run­gen um Hintergrundwissen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Diver­si­ty-Tag unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​d​i​v​e​r​s​i​t​y​/​d​i​v​e​r​s​i​t​y​-​m​a​n​a​g​e​m​e​n​t​-​u​n​d​-​u​n​i​v​e​r​s​i​t​a​e​r​e​s​-​l​e​b​e​n​/​d​i​v​e​r​s​i​t​y​-​tag

Der Diver­si­ty-Tag ist gemein­sam mit vie­len wei­te­ren Pro­jek­ten, Initia­ti­ven und Aktio­nen Aus­druck des Selbst­ver­ständ­nis­ses der Uni­ver­si­tät Bam­berg, das ein ein­deu­ti­ges Bekennt­nis zu Diver­si­tät und damit zu Viel­falt, Chan­cen­gleich­heit und Anti­dis­kri­mi­nie­rung beinhal­tet. Mit ihrer Diver­si­ty-Arbeit will die Uni­ver­si­tät zum for­schungs­ba­sier­ten Wis­sen über die Bedeu­tung mensch­li­cher Viel­falt bei­tra­gen, das Bewusst­sein für Viel­falt als etwas Ver­bin­den­des schär­fen, alle von Ungleich­be­hand­lung Betrof­fe­nen unter­stüt­zen und gemein­sam die Ver­ant­wor­tung dafür wahr­neh­men, mehr Chan­cen­ge­rech­tig­keit zu schaffen.