Vor­ver­kauf bereits gestartet

Gute Nach­rich­ten für alle Freun­din­nen und Freun­de des Thea­ters Hof, der Hofer Kul­tur und alle „Hossa“-Fans: Auch das Thea­ter Hof ist Teil von „Büh­ne raus!“ und eröff­net das innen­städ­ti­sche Festi­val mit einem Revi­val der gefei­er­ten Kult-Show „Hossa! – Die Hit­pa­ra­de 3“ am Frei­tag, 07. Juli um 20.00 Uhr zum sen­sa­tio­nel­len Mini­mal­preis auf allen Plät­zen, um „Büh­ne raus!“ als Fest für alle Hofe­rin­nen und Hofer ein­zu­läu­ten. Mit der Teil­nah­me am Festi­val „Büh­ne raus!“ möch­te das Thea­ter Hof erneut Schwel­len ein­rei­ßen, die Men­schen direkt in der Innen­stadt abho­len, gemein­sa­mes Kul­tur­er­le­ben mög­lich machen und ein­fach mit ihnen fei­ern. Viel­leicht traut sich dadurch ja auch der eine oder die ande­re, spä­ter ein­mal zu einer Ver­an­stal­tung direkt ins Thea­ter in die Kulm­ba­cher Stra­ße zu kom­men, wo eben­falls teil­wei­se kosten­lo­se bzw. sehr gün­sti­ge Ver­an­stal­tun­gen mit Kar­ten für bereits unter 20,00 Euro mit vie­len Ermä­ßi­gungs­mög­lich­kei­ten ange­bo­ten werden.

Am Sams­tag, 08. Juli um 20.00 Uhr ist noch ein­mal „Hossa 3“ zu erle­ben, bevor der Musi­cal­club des Thea­ters am Sonn­tag, 09. Juli um 17.00 Uhr Aus­zü­ge aus sei­ner dies­jäh­ri­gen Pro­duk­ti­on „Fast wie es euch gefällt“ präsentiert.

Kar­ten zum Preis von nur 15,00 Euro (plus die übli­chen Ermä­ßi­gun­gen) für „Hossa 3“ und 5,00 Euro für die Show des Musi­cal­clubs sind sowohl an der Thea­ter­kas­se, Tel.: 09281/7070–290, als auch im Kar­ten­bü­ro der Hofer Sym­pho­ni­ker, Tel.: 09281/7200–29 erhält­lich. Auch die Kar­ten für die Ver­an­stal­tun­gen der Hofer Sym­pho­ni­ker wer­den an bei­den Vor­ver­kaufs­stel­len angeboten.