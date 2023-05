Am Sams­tag den 13.05. star­te­ten die Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer der SG Bam­berg beim Schwim­mer­tref­fen in Erfurt. Dabei lie­fer­ten die Bam­ber­ger nicht nur per­sön­li­che Best­zei­ten, son­dern kratz­ten auch das ein oder ande­re Mal an den Qua­li­fi­ka­ti­ons­zei­ten für die Baye­ri­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten (BJM).

Erfolg­reich­ster Bam­ber­ger war Hen­drik Schick (Jahr­gang 2013), der auf jedem sei­ner sechs Starts den Sieg in sei­ner Alters­klas­se errang. Auf den Frei­stil­strecken konn­te er sei­ne per­sön­li­che Best­zeit noch ein­mal stark ver­bes­sern und schramm­te auf die­sen auch knapp an den Zei­ten für die BJM vor­bei. Eben­so knapp schwamm Marie Schel­len­ber­ger (Jhg. 2013) an die Pflicht­zei­ten her­an. Über die 100 Meter Brust fehlt ihr aktu­ell nur noch eine Sekun­de. In der Bilanz ließ auch sie sich nicht lum­pen und beleg­te auf allen ihren fünf Start den ersten Platz.

Lin­da Schel­len­ber­ger (Jhg. 2012) und Robert Hart­mann (Jhg. 2009) dage­gen haben es bereits in Erfurt geschafft, sich für die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten zu qua­li­fi­zie­ren. Wäh­rend Schel­len­ber­ger auf den 100 Metern Frei­stil ihre alte Best­mar­ke um mehr als fünf Sekun­den unter­bot, konn­te sich Hart­mann sei­nen Start­platz über die 50 Meter Frei­stil sichern. Szy­mon Gor­zyn­ski (Jhg. 2010) und Samu­el Lang (Jhg. 2009) konn­ten sich bei­de noch über zusätz­li­che Strecken qua­li­fi­zie­ren. So sicher­te sich Lang einen Start über 50 Meter Schmet­ter­ling und bei­de einen Platz auf 50 Metern Freistil.

Neben Schick und Schel­len­ber­ger schwamm auch Oli­via Lan­ge (Jhg. 2009) mit nur 15 hun­dert­stel Sekun­den an der Pflicht­zeit zur BJM vor­bei. Natür­lich sind in Erfurt noch deut­lich mehr Top-Lei­stun­gen gefal­len, was die Trai­ner mit Zuver­sicht nach vor­ne blicken lässt.

Einen wei­te­ren Erfolgs­mo­ment sicher­te sich am sel­ben Wochen­en­de Kimi Brück­ner, der für die SG Bam­berg auf den Inter­na­tio­na­len Deut­schen Mei­ster­schaf­ten (IDM) und der World­se­ries im Para­schwim­men in Ber­lin startete.

Als einer von zehn deut­schen Para­schwim­mern hat­te Kimi einen Start­platz in der World­se­ries und schnup­per­te dabei inter­na­tio­na­le Wett­kampf­at­mo­sphä­re. Auf allen sei­nen Starts von 50 bis 200 Metern Brust und Frei­stil konn­te er sich dabei für die Jugend­fi­nals der IDM qua­li­fi­zie­ren. Neben einer gan­zen Palet­te von guten Ergeb­nis­sen trumpf­te er vor allem auf den 50 und 100 Metern Brust auf, auf denen er natio­na­ler Jugend­mei­ster und Jugend­vi­ze­mei­ster wur­de und sich wie Schel­len­ber­ger und Hart­mann in Erfurt für die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten qua­li­fi­zie­ren konnte.

Das näch­ste High­light aus Bam­ber­ger Sicht sind jetzt die Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten, auf denen Jose­fin Krefft (Jhg. 2007) und Szy­mon Gor­zyn­ski die Bam­ber­ger Far­ben ver­tre­ten werden.

