Pres­se­mit­tei­lung der Inno­SenT GmbH:

High­tech-Unter­neh­men Inno­SenT expan­diert und eröff­net wei­te­ren Standort

Die Inno­SenT GmbH eröff­net einen Stand­ort in Erlan­gen und schafft bereits ab Juni 30 neue Arbeits­plät­ze in der Metro­pol­re­gi­on. Mit der Eröff­nung ergänzt das füh­ren­de Radar­tech­nik­un­ter­neh­men den Stand­ort im länd­li­chen Don­ners­dorf um ein zen­tral und urban gele­ge­nes Büro.

Der neue Stand­ort ist ein wei­te­rer und nach­hal­ti­ger Schritt zur Siche­rung von Arbeits­kräf­ten hin­sicht­lich des sich abzeich­nen­den Fach­kräf­te­man­gels. Die Inno­SenT GmbH möch­te damit ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern die Mög­lich­keit bie­ten, den Arbeits­ort im Zen­trum Erlan­gens bequem mit den öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln zu errei­chen. Ins­be­son­de­re die Ein­füh­rung des Deutsch­land­ticket schafft hier vie­le Mög­lich­kei­ten für die Beschäf­tig­ten. Zur Unter­stüt­zung einer emis­si­ons­ar­men Mobi­li­tät ste­hen auch Lade­mög­lich­kei­ten für E‑Autos zur Verfügung.

Robert Mock, Geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der Inno­SenT GmbH, erklärt: „Als mit­tel­stän­di­sches Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men ist für uns die Anpas­sung an die Markt­si­tua­ti­on sehr wich­tig. Her­aus­for­de­run­gen wie dem Fach­kräf­te­man­gel begeg­nen wir enga­giert und sind bereit neue Wege zu gehen. Mit dem Stand­ort Erlan­gen erwei­tern wir unser Team und möch­ten gleich­zei­tig als Arbeit­ge­ber noch attrak­ti­ver werden.“

Attrak­ti­vi­tät für Beschäf­tig­te steht im Fokus

Bei der Suche nach einem geeig­ne­ten Stand­ort über­zeugt die Metro­pol­re­gi­on auf­grund der Inter­na­tio­na­li­tät und der kur­zen Ent­fer­nung zwi­schen dem Haupt­sitz im unter­frän­ki­schen Don­ners­dorf und Erlan­gen. Die star­ke Prä­senz von Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men und die zen­tra­le Lage des neu­en Stand­orts machen Erlan­gen für ein inno­va­ti­ves High­tech-Unter­neh­men wie Inno­SenT beson­ders attrak­tiv. Durch die bereits exi­stie­ren­den Ver­net­zun­gen zur tech­ni­schen Fakul­tät der FAU und das gro­ße Poten­ti­al, hoch­qua­li­fi­zier­tes Per­so­nal mit radar­spe­zi­fi­schen Kennt­nis­sen zu fin­den, rück­te die Groß­stadt in den Fokus. Auch die Zahl an bereits beschäf­tig­ten Mit­ar­bei­ten­den aus der Metro­pol­re­gi­on berück­sich­ti­ge Inno­SenT bei der Stand­ort­wahl. Die­se kön­nen ab Juni fle­xi­bel den neu­en Stand­ort nutzen.

Neue Ent­wick­ler­stät­te in Erlangen

Radar­tech­nik ist ein schnell wach­sen­der Markt. Die von Inno­SenT ent­wickel­ten und pro­du­zier­ten Sen­so­ren sind ein Schlüs­sel­fak­tor für The­men wie auto­no­mes Fah­ren, Robo­tik, Smart Home und Smart City. Die­se Berei­che sind für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung unse­rer Gesell­schaft ein wich­ti­ger Bau­stein. Am neu­en Stand­ort in Erlan­gen sol­len in Zukunft ein Team aus erfah­re­nen und neu­en Mit­glie­dern gemein­sam an der Ent­ste­hung von inno­va­ti­ven Radar­lö­sun­gen arbeiten.

Ins­be­son­de­re die Ent­wick­lungs­ab­tei­lung der Inno­SenT GmbH mit Jobs in den Berei­chen Soft­ware-Pro­gram­mie­rung und Hoch­fre­quenz­tech­nik wächst stark und ist auf der Suche nach wei­te­ren Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen. Um min­de­stens 30 zusätz­li­che Kol­le­gen möch­te Inno­SenT in Erlan­gen wach­sen. Ins­ge­samt 14 unter­schied­li­che Beru­fe sind für die neue Fir­men­stät­te aktu­ell aus­ge­schrie­ben. Der Stand­ort in der Nägels­bach­stra­ße 33 bie­tet auf einer Flä­che von 600 m² Platz für 50 Arbeitsplätze.

Über die Inno­SenT GmbH

Die Inno­SenT GmbH aus Don­ners­dorf wur­de 1999 gegrün­det und ist welt­weit eines der füh­ren­den Unter­neh­men im Bereich Radar­tech­nik. Die Pro­duk­te des Unter­neh­mens wer­den für Kom­fort- und Sicher­heits­lö­sun­gen im Auto­mo­bil­sek­tor genutzt. Auch in den Berei­chen Ver­kehr, Indu­strie und Smart Home bie­tet das Unter­neh­men füh­ren­de Pro­duk­te an.

Als Her­stel­ler und Ent­wick­ler bie­tet die Inno­SenT GmbH die gan­ze Band­brei­te von Engi­nee­ring Dienst­lei­stun­gen an – von der kun­den­spe­zi­fi­schen Ent­wick­lung bis hin zur Seri­en­fer­ti­gung. Dank dem star­ken Fokus auf Qua­li­tät und Inno­va­ti­on ist die Inno­SenT GmbH seit Jah­ren welt­weit auf Erfolgskurs.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.Inno​SenT​.de