Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall mit hohem Sach­scha­den vor der Polizeidienststelle

COBURG. Beim Aus­fah­ren aus dem Besu­cher­park­platz der Cobur­ger Poli­zei über­sah am Mon­tag­nach­mit­tag ein 39-Jäh­ri­ger mit sei­nem Ford einen 35-jäh­ri­gen Auto­fah­rer und stieß mit die­sem zusammen.

Der 39-Jäh­ri­ge fuhr um 15:10 Uhr vom Park­platz der Poli­zei auf die Rodach­er Stra­ße. Im Bereich des Bahn­über­gangs in der Rodach­er Stra­ße hat­te sich ein Rück­stau wes­halb ein Bus­fah­rer die Ein­mün­dung vom Park­platz in die Rodach­er Stra­ße frei­hielt. Der Bus ver­deck­te aller­dings die Sicht des Auto­fah­rers auf einen links neben den Bus befind­li­chen Abbie­ge­strei­fen in Rich­tung Luther­stra­ße. Den auf den Links­ab­bie­ge­strei­fen fah­ren­den Opel über­sah der Ford-Fah­rer und stieß mit die­sem zusam­men. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­den bei­de Fahr­zeu­ge der­art schwer beschä­digt, dass kei­nes der bei­den Autos mehr wei­ter­fah­ren konn­te. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Die bei­den Fahr­zeug­insas­sen der Unfall­au­tos blie­ben unver­letzt. Den Sach­scha­den an den bei­den Fahr­zeu­gen schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 15.000 Euro. Gegen den 39-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wird wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

34-jäh­ri­ge aus Rhein­land-Pfalz zahlt Taxi­fahrt nicht

BAMBERG/COBURG. Eine 34-Jäh­ri­ge aus Rhein­land-Pfalz ließ sich am Diens­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den von einem Taxi von Bam­berg nach Coburg fah­ren. Den zu ent­rich­ten­den Fahr­preis in Höhe von knapp 100 Euro blieb die Frau aller­dings schuldig.

Der Fah­rer des Taxi­un­ter­neh­mens aus Bam­berg fuhr die Frau gegen 1 Uhr sogar noch zum Geld­ab­he­ben zu einem Geld­au­to­ma­ten in Coburg. Nach Rück­kehr zum Taxi war die Frau aller­dings weder zah­lungs­fä­hig- noch wil­lig. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men die Per­so­na­li­en der Frau auf und ermit­teln gegen die­se wegen Lei­stungs­er­schlei­chung und Betrugs. Zudem wur­den die Per­so­na­li­en an den Taxi­fah­rer wei­ter­ge­ge­ben, der die Trans­port­ko­sten der Frau nun in Rech­nung stel­len wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

E‑Scooter gestoh­len

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom ver­gan­ge­nen Sams­tag auf Sonn­tag ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter aus dem Car­port eines Wohn­an­we­sens in der Stra­ße „Zum Gries“ in Höf­les einen grau­en E‑Scooter. Am Zwei­rad war noch ein abge­lau­fe­nes grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeu­gen möch­ten sich bei der Poli­zei melden.

Auto ange­fah­ren

Stock­heim – Am Mon­tag, gegen 11.21 Uhr park­te eine Geschä­dig­te ihren schwar­zen Opel Astra auf dem Mit­ar­bei­ter­park­platz einer Fir­ma in der Wol­fers­dor­fer Stra­ße in Stock­heim. Spä­ter muss­te die­se fest­stel­len, dass sich an der Bei­fah­rer­sei­te ein Krat­zer befand. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Im Rah­men der Aus­wer­tung einer Über­wa­chungs­ka­me­ra konn­te das ver­ur­sa­chen­de Fahr­zeug gesich­tet wer­den. Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich der Fahr­er­ei­gen­schaft wur­den eingeleitet.

Ohne Ver­si­che­rung unterwegs

Kro­nach – Im Rah­men der Strei­fe sahen Beam­te der PI Kro­nach am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 17.30 Uhr einen jun­gen Mann, wel­cher mit einem E‑Scooter die Kreuz­berg­stra­ße in Kro­nach befuhr. Als der Mann die Beam­ten bemerk­te, stieg er ab und schob sein Gefährt auf dem Geh­weg wei­ter. Der Grund hier­für stell­te sich recht schnell her­aus. Am Scoo­ter war ein altes, abge­lau­fe­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht. Ein aktu­el­ler Ver­si­che­rungs­ver­trag bestand nicht.

Unkraut soll­te abge­fackelt werden

Stein­wie­sen – Dem Anwoh­ner eines Wohn­an­we­sens in der Stra­ße „Am Gries“ in Stein­wie­sen war wohl das wuchern­de Unkraut in sei­ner Hof­ein­fahrt ein Dorn im Auge. Aus die­sem Grund ver­nich­te­te die­ser am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 15.00 Uhr das Kraut mit­tels eines Heiß­luft­föns. Aller­dings ent­zün­de­te sich die angren­zen­de Thu­ja-Hecke und brann­te teil­wei­se ab. Die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren hat­ten den Brand rasch unter Kon­trol­le. Glück­li­cher­wei­se wur­de das Wohn­haus nicht in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Bei dem Ver­such den Brand selbst zu löschen, ver­letz­te sich der Brand­ver­ur­sa­cher und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Sand­stein­pfo­sten umgefahren

Wil­helms­thal – Durch einen bis dato unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­de im Tat­zeit­raum vom 17.05.23 bis 20.05.23 bei einem Anwe­sen im Gries im Bereich von Wil­helms­thal ein Sand­stein­pfo­sten samt Metall­tor umge­fah­ren. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Holz­zaun beschädigt

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 11.15 Uhr konn­te durch einen Zeu­gen beob­ach­tet wer­den, wie der Fah­rer eines wei­ßen Klein­trans­por­ters in der Paul-Kel­ler-Stra­ße in Kro­nach den Holz­zaun des dor­ti­gen Wohn­an­we­sens beschä­dig­te und sich anschlie­ßend wider­recht­lich ent­fern­te. Dem Anwoh­ner ist ein Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro ent­stan­den. Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich des Fahr­zeug­füh­rers sind im Gange.