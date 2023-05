Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Zwei Mäd­chen im Alter von 13 und 14 Jah­ren wur­den am Mon­tag­mit­tag, kurz vor 13.00 Uhr, in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt beim Dieb­stahl von Nah­rungs­mit­teln für knapp 3 Euro erwischt. Die bei­den Lang­fin­ger ver­lie­ßen anschlie­ßend das Geschäft, wur­den aber vom Per­so­nal ver­folgt, zurück ins Geschäft gebracht, von wo aus die Poli­zei ver­stän­digt wur­de. Die bei­den Mäd­chen wur­den in Obhut von Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

BAM­BERG. In einem Geschäft in Bahn­hofs­nä­he wur­den am Mon­tag, kurz vor 15.00 Uhr, zwei Män­ner beim Dieb­stahl von vier Tafeln Scho­ko­la­de für 5,40 Euro beob­ach­tet. Die bei­den Laden­die­be im Alter von 21 und 23 Jah­ren konn­ten zunächst aus dem Laden flüch­ten, konn­ten aber kur­ze Zeit spä­ter von einer Poli­zei­strei­fe auf­ge­grif­fen werden.

BAM­BERG. Auf zwei Fla­schen Schnaps für knapp 3 Euro hat­te es dann kurz nach 17.00 Uhr am Mon­tag ein 55-jäh­ri­ger betrun­ke­ner Mann im glei­chen Geschäft abge­se­hen. Auch er wur­de vom auf­merk­sa­men Per­so­nal beob­ach­tet und die Poli­zei verständigt.

Rol­ler umgeworfen

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag und Sonn­tag, 22.30 Uhr und 02.30 Uhr, wur­de in der Obe­ren Sand­stra­ße vor der dor­ti­gen Eli­sa­be­then-Kir­che ein abge­stell­ter schwar­zer Piag­gio-Rol­ler umge­wor­fen. Dadurch wur­den die Front­schür­ze, der Spie­gel sowie die Helm­box in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, so dass von einem ange­rich­te­ten Sach­scha­den in Höhe von etwa 250 Euro aus­ge­gan­gen wird.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

BMW zer­kratzt

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 1000 Euro wur­den an einem schwar­zen BMW, X1, am Frei­tag, 19.05.2023, zwi­schen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, ange­rich­tet. Der Pkw stand zur Tat­zeit auf einem Super­markt­park­platz in der Starkenfeldstraße.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag, kurz vor 17.00 Uhr, fuhr am Hein­richs­damm ein Wohn­mo­bil­fah­rer gegen das rech­te Spie­gel­ge­häu­se eines dort gepark­ten schwar­zen Sko­da. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­te der Unfall­ver­ur­sa­cher von der Poli­zei im Stadt­ge­biet Bam­berg nicht mehr gefun­den wer­den. Die PI Bam­berg-Stadt hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men, zumal auch das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers bekannt ist. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf 100 Euro beziffert.

27-Jäh­ri­ger warf Rausch­gift­plom­be in die Regnitz

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag, gegen 13.00 Uhr, fiel am Ufer­be­reich der Ket­ten­brücke ein 27-jäh­ri­ger Mann auf, der beim Erblicken von zivi­len Poli­zei­be­am­ten aus sei­ner Hosen­ta­sche eine Plom­be nahm und ins Was­ser warf. Dar­in befand sich eine gerin­ge Men­ge Haschisch, was von der Was­ser­schutz­po­li­zei gebor­gen wer­den konn­te. Der 27-Jäh­ri­ge muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

50-Jäh­ri­ge hat­te Haschisch in Hand­ta­sche versteckt

BAM­BERG. Wäh­rend eines Poli­zei­ein­sat­zes am Mon­tag­abend, kurz nach 21.00 Uhr, im Bam­ber­ger Berg­ge­biet konn­ten Poli­zei­be­am­te bei einer 50-jäh­ri­gen Frau Can­na­bis­ge­ruch fest­stel­len. Sie hat­te über fünf Gramm Haschisch in ihrer Hand­ta­sche ver­steckt, was beschlag­nahmt wurde.

Schlä­ge­rei in Tanzclub

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 01.00 Uhr, kam es in einem Tanz­club in der Sand­stra­ße zunächst zu einem Wort­ge­fecht zwi­schen drei Per­so­nen, in des­sen Ver­lauf zwei Män­ner zunächst ein Opfer an den Haa­ren zogen, bevor er einen Faust­schlag ins Gesicht bekam. Danach bekam noch ein Hel­fer auch ein paar Schlä­ge eben­falls ins Gesicht ab, bevor sie in Rich­tung Bam­ber­ger Dom flüch­te­ten. Die bei­den Geschä­dig­ten zogen sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Die bei­den Täter tru­gen ein wei­ßes Hemd bzw. Polo­shirt, einer davon hat­te einen Vollbart.

27-Jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer war betrun­ken und hat­te Haschisch einstecken

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 01.00 Uhr, wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 27-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei fiel auf, dass der Mann unter Alko­hol­ein­fluss stand. Er brach­te es auf 1,04 Pro­mil­le. Zudem gab er an, Rausch­gift kon­su­miert zu haben, wes­halb eine Blut­ent­nah­me fäl­lig war. Bei der Durch­su­chung tauch­ten dann noch knapp zwei Gramm Haschisch auf, was beschlag­nahmt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHÖN­BRUNN. Die­be mon­tier­ten am Sonn­tag, gegen 04.00 Uhr, ein mit Schrau­ben befe­stig­tes Solar­mo­dul an einem Pegel­haus in der Amp­fer­ba­cher Stra­ße ab und lie­ßen es mit­ge­hen. Zuvor durch­schnit­ten die Unbe­kann­ten ein Kup­fer­ka­bel, so dass die Daten­ver­bin­dung zum Modul abbrach. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

ATTELS­DORF. Zwi­schen 17. April und 10. Mai ent­wen­de­ten Unbe­kann­te die Schau­fel eines Radladers/​Baggers im Wert von 1.200 Euro. Die­se lag frei zugäng­lich auf dem Bau­stel­len­ge­län­de an der Auto­bahn­brücke süd­öst­lich der Aus­fahrt Attelsdorf/​Schlüsselfeld.

Zeu­gen, die Per­so­nen beim Ver­la­den beob­ach­tet haben oder Hin­wei­se zum Ver­bleib der etwa 30 cm brei­ten Bag­ger­schau­fel geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

POM­MERS­FEL­DEN. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer ver­ur­sach­te am Mon­tag­mit­tag, gegen 12.45 Uhr, eine Ölspur. Die­se zog sich von der Orts­durch­fahrt Mühl­hau­sen über den Kreis­ver­kehr in Stepp­ach, durch Obern­dorf, Wei­her, Frens­dorf bis nach Ober­greuth. Durch eine Poli­zei­strei­fe wur­de bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr und Stra­ßen­mei­ste­rei die Absi­che­rung übernommen.

Wer kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher der Ölspur geben?

NAISA. Als ein 19-Jäh­ri­ger am Mon­tag­abend, gegen 22 Uhr, im Rah­men einer in der Fran­ken­stra­ße durch­ge­führ­te Ver­kehrs­kon­trol­le die Zulas­sungs­be­schei­ni­gung aus dem ver­sperr­ten Hand­schuh­fach sei­nes Pkw holen woll­te, konn­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten eine Schuss­waf­fe im Fach wahr­neh­men. Da der Fahr­zeug­füh­rer der Auf­for­de­rung der Strei­fen­be­sat­zung, die Hand vom Hand­schuh­fach zu neh­men, nicht sofort nach­kam, muss­te er aus dem Fahr­zeug gebracht wer­den. Letzt­end­lich stell­te sich her­aus, dass es sich bei der Waf­fe um eine täu­schend echt aus­se­hen­de Sof­ta­ir-Waf­fe han­del­te. Die­se wur­de man­gels rich­ti­ger Kenn­zeich­nung sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Stöchach. Eine 77-jäh­ri­ge Frau fuhr Mon­tag spät abends mit ihrem Hyun­dai von Affal­ter­bach in Rich­tung Stöck­ach und ori­en­tier­te sich an der Teer­decke. Die­se war aller­dings auf­grund von Bau­ar­bei­ten am rech­ten Fahr­bahn­rand abge­fräst und somit war die Fahr­bahn ver­engt. In die­ser Eng­stel­le kam ihr ein 20-jäh­ri­ger Mann mit einem Trak­tor der Mar­ke Case ent­ge­gen und die bei­den Fahr­zeu­ge tou­chier­ten sich. Der lin­ke Vor­der­rei­fen des Bull­dogs streif­te den lin­ken Kot­flü­gel und Außen­spie­gel der Rent­ne­rin. Der Scha­den am Pkw bezif­fert sich auf ca. 2000 Euro und das Fahr­zeug wur­de abgeschleppt.

Wal­kers­brunn. Am Mon­tag­nach­mit­tag woll­te eine 23-jäh­ri­ge Smart-Fah­re­rin mit ihrem Pkw von Erm­reuth kom­mend, an der Ein­mün­dung nach links in Rich­tung Wal­kers­brunn abbie­gen. Hier­bei über­sah sie eine von links kom­men­de 46-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Sko­da und es kam zum Zusam­men­stoß. Der Smart prall­te dadurch noch auf den Opel einer 43-Jäh­ri­gen Opel-Fah­re­rin, die von Dach­stadt kom­mend nach links in Rich­tung Erm­reuth abbie­gen woll­te und an der Ein­mün­dung stand. Sowohl die 23-Jäh­ri­ge als auch die 46-Jäh­ri­ge wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in Kran­ken­haus nach Forch­heim ver­bracht. Die Feu­er­weh­ren aus Igens­dorf und Wal­kers­brunn waren zur Unter­stüt­zung der Ret­tungs­kräf­te vor Ort. Der Gesamt­scha­den an den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ca. 17000 Euro.

Dieb­stahl

Igens­dorf. Im Zeit­raum von Mitt­woch, 17.05.2023 bis Mon­tag, 22.05.2023 bra­chen unbe­kann­te Täter in ein Lager einer Fir­ma in der Zie­ge­lei­stra­ße in Mit­tel­dorf ein. Es wur­de ein Fen­ster auf­ge­he­belt und die Unbe­kann­ten durch­such­ten die Büros und anlie­gen­de Räum­lich­kei­ten. Hier­bei rich­te­ten die Übel­tä­ter einen Scha­den von ca. 600 Euro an. Der Ent­wen­dungs­scha­den ist noch nicht genau bekannt und die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Sams­tag, den 20.05.23, 11.00 Uhr, bis Sonn­tag, den 21.05.23, 15:00 Uhr, wur­de aus einem Fahr­rad­ab­stell­raum in der Bir­ken­fel­der Stra­ße ein Pedelec, Mar­ke Bulls/​LT CX, in schwarz/​blau ent­wen­det. Der Gesamt­wert wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­ra­des wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegen-genommen.

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Mon­tag­abend gegen 23:30 Uhr wur­de am Pila­tus­ring ein 55-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­ten die Beam­ten deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Dem 55-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Ihn erwar­tet nun ein Bußgeldverfahren.

Eggols­heim. In der Zeit von Frei­tag, 19.05.2023, bis Mon­tag, 22.05.2023, ver­schaff­ten sich bis­her unbe­kann­te Täter Zutritt zu zwei Büro­ge­bäu­den in Eggols­heim. Der bis­he­ri­ge Sach­scha­den wird auf ca. 16.000,- Euro geschätzt. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und Spu­ren am Tat­ort gesichert.

Forch­heim. In der Neder­gas­se kam es am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag gegen 16:30 Uhr zu einer Kör­per­ver­let­zung, bei der eine 32-jäh­ri­ge Frau ver­letzt wur­de. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gleich zwei Auto­fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss am Steuer

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend kam es gleich zu zwei Trun­ken­heits­fahr­ten. Zeu­gen beob­ach­te­ten an einer Tank­stel­le in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße einen jun­gen Mann, der offen­sicht­lich stark ange­trun­ken mit sei­nem Pkw los­fah­ren woll­te. Die hin­zu­ge­zo­ge­ne Strei­fe führ­te dar­auf­hin einen Atem­al­ko­hol­test durch, wel­cher einen Wert von mehr als 1,3 Pro­mil­le ergab. Auf Nach­fra­ge der Beam­ten gab der Fah­rer zu, zuvor bereits unter Alko­hol­ein­fluss gefah­ren zu sein. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels und Beschlag­nah­me sei­nes Füh­rer­scheins, muss­te der 23-Jäh­ri­ge sei­nen Heim­weg anschlie­ßend zu Fuß antreten.

SCHNEY/LKR. LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le konn­ten Poli­zei­be­am­te in der Fried­rich-Ebert-Stra­ße einen 46-jäh­ri­gen Auto­fah­rer mit knapp 0,9 Pro­mil­le im Blut fest­stel­len. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den, der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt und sein Pkw ver­kehrs­si­cher abgestellt.

Bei­de Män­ner müs­sen sich nun wegen ihrer Alko­hol­fahr­ten verantworten.

Werk­zeug aus Bau­con­tai­ner gestohlen

MARKTZEULN/ LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 14:00 Uhr bis Mon­tag, 06:20 Uhr ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter aus einem Bau­con­tai­ner in der Indu­strie­stra­ße diver­ses Bau­werk­zeug sowie einen Strom­ver­tei­ler. Außer­dem wur­de durch die Die­be das Con­tai­ner­fen­ster mit grü­ner Far­be besprüht. Der hier­bei ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeu­gen, die zur Tat­zeit Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.