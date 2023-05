Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ermitt­lun­gen wegen Jagdwilderei

Nach­dem ein frei­lau­fen­der Hund am Don­ners­tag eine Reh­geiß in den Tod hetz­te, hat die Poli­zei Ermitt­lun­gen wegen Jagd­wil­de­rei aufgenommen.

Zeu­gen beob­ach­te­ten am Don­ners­tag­vor­mit­tag, wie ein frei­lau­fen­der Hund im Land­schafts­schutz­ge­biet am Möh­ren­dor­fer Weg einem Reh hinterherhetzte.

Das Reh ver­fing sich schließ­lich ein einem Zaun und ver­en­de­te dort. Nach Aus­kunft des Jagd­ver­ant­wort­li­chen hat­te die Reh­geiß bereits Kit­ze gesetzt, die trotz inten­si­ver Absu­che nicht gefun­den wer­den konnten.

Obwohl in die­sem Bereich wäh­rend der Brut- und Setz­zei­ten Anlein­pflicht für Hun­de besteht und mit zusätz­li­chen Schil­dern dar­auf hin­ge­wie­sen wird, ließ der Hun­de­hal­ter sei­nen Vier­bei­ner dort unan­ge­leint laufen.

Die Poli­zei sucht nach dem Besit­zer des mit­tel­gro­ßen, brau­nen Hundes.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Hun­de­hal­ter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Geld­bör­se aus Auto gestohlen

Am Mon­tag­nach­mit­tag ent­wen­de­ten Unbe­kann­te aus einem abge­stell­ten Auto eine Geldbörse.

Die Fahr­zeug­hal­te­rin hat­te ihren Opel kurz nach 16 Uhr am Fahr­bahn­rand in der Schal­lers­ho­fer Stra­ße abge­stellt. Das Auto war nicht ver­sperrt, da die Frau nur kurz auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te Erle­di­gun­gen hat­te. Als sie nach weni­gen Minu­ten zurück­kam, fehl­te ihre Geld­bör­se aus dem Auto.

Die­se wur­de am spä­ten Abend unweit der Tatört­lich­keit im Bereich des Kos­ba­cher Damms gefun­den. Aus der Geld­bör­se fehl­te das Bar­geld, Kre­dit­kar­ten und Aus­weis­pa­pie­re waren noch vorhanden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unfall­flucht mit hohem Schaden

Mühl­hau­sen: Am Mon­tag­abend gegen 19.20 Uhr befuhr ein 26jähriger mit sei­nem Mer­ce­des die Kreis­stra­ße ERH34 von der Sim­mers­dor­fer Kreu­zung in Fahrt­rich­tung Albach. Dort kam ihm ein VW Toua­reg mit Pfer­de­an­hän­ger mit­tig auf der Stra­ße ent­ge­gen. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern wich der 26jährige dem Gespann nach rechts aus und geriet dort in den Gra­ben. An einem dort befind­li­chen Was­ser­durch­lass riss er sich die kom­plet­te Front auf wodurch Total­scha­den am Fahr­zeug ent­stand. Der Fah­rer des Toua­reg fuhr ohne anzu­hal­ten weiter.

Zeu­gen die den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63040 in Ver­bin­dung zu setzen.