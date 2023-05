Bereits zum 12. Mal kamen die Umset­zungs­be­glei­te­rin­nen und Umset­zungs­be­glei­ter der Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lun­gen (ILEs) in Ober­fran­ken im Mai zu einem Aus­tausch­tref­fen zusam­men. Das Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung hat­te die Frau­en und Män­ner aus 16 ILEs dies­mal zunächst direkt in die Behör­de ein­ge­la­den. Dort stell­ten sie aus­ge­wähl­te „Best Prac­ti­ce“ Bei­spie­le aus den jewei­li­gen ILE-Regio­nen vor. Die Palet­te reich­te von einem För­der­pro­gramm für Stecker-Solar­an­la­gen über umfas­send kon­zi­pier­te Mobi­li­täts­kam­pa­gnen auf dem Land bis hin zum Aus­bau der Moun­tain­bike-Strecken zu einer Bike­schau­kel, um nur eini­ge zu nen­nen. „Beson­ders wich­tig ist bei die­sen Tref­fen immer der gegen­sei­ti­ge Erfah­rungs­aus­tausch und was man von­ein­an­der ler­nen kann. Kopie­ren ist aus­drück­lich erwünscht“, so der ILE-Betreu­er im Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung Ober­fran­ken, Tobi­as Alt.

Bei einer Füh­rung über das Lag­ar­de-Gelän­de im Osten Bam­bergs lern­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer vor Ort das zukunfts­wei­sen­de Ener­gie­kon­zept für das Quar­tier ken­nen. Nach der Mit­tags­pau­se besich­tig­ten sie außer­dem das Zen­trum für Digi­ta­li­sie­rung und Grün­dung, Lag­ar­de 1. Die ILE-Umset­zungs­be­glei­te­rin­nen und Umset­zungs­be­glei­ter nah­men vie­le Anre­gun­gen und inno­va­ti­ve Ideen mit, die sich – ange­passt an den länd­li­chen Raum – in den Kom­mu­nen eben­falls ver­wirk­li­chen las­sen könnten.

Bei einer Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lung, kurz ILE, han­delt es sich um den frei­wil­li­gen Zusam­men­schluss meh­re­rer Gemein­den zu einem star­ken Ver­bund im länd­li­chen Raum. Die Ämter für Länd­li­che Ent­wick­lung in Bay­ern unter­stüt­zen, bera­ten und koor­di­nie­ren die Umset­zungs­be­glei­tung der ILEs.