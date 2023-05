Viel­fäl­ti­ge Berufs­chan­cen in der Haus­wirt­schaft nut­zen! Seme­ster­start im Okto­ber 2023

Fach­kräf­te für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung sind gefragt wie nie: Ein­kau­fen, Spei­sen zube­rei­ten, rei­ni­gen, Kin­der betreu­en oder hilfs­be­dürf­ti­ge Haus­halts­mit­glie­der beglei­ten – damit wer­den zuneh­mend haus­wirt­schaft­li­che Dienst­lei­ster beauf­tragt. Auch als Spe­zia­li­sten im Bereich Ernäh­rung sind die Fach­kräf­te drin­gend gesucht.

An einem offe­nen Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag gaben Stu­die­ren­de der Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bay­reuth Ein­blicke in die Unter­richts­fä­cher, die an der Schu­le unter­rich­tet wer­den. In den neu gestal­te­ten Räu­men am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bay­reuth-Münch­berg prä­sen­tier­ten sie die Viel­fäl­tig­keit die­ser pra­xis­ori­en­tier­ten Aus­bil­dung. Die Besu­cher waren von den anschau­li­chen Prä­sen­ta­tio­nen begeistert.

Schwer­punkt auf dem The­ma Nach­hal­tig­keit Nach­hal­tig­keit spielt in allen The­men­be­rei­chen der Aus­bil­dung an der Teil­zeit­schu­le eine gro­ße Rol­le. Im Bereich Küchen­pra­xis erklär­ten die Stu­die­ren­den an ver­schie­de­nen Sta­tio­nen, wie man mit sai­so­na­len und regio­na­len Pro­duk­ten voll­wer­ti­ge und lecke­re Mahl­zei­ten zube­rei­ten kann, ohne auf Fer­tig­pro­duk­te zurück­grei­fen zu müs­sen. Dazu gab es u. a. Kost­pro­ben selbst­ge­mach­ter Kräu­ter­li­mo­na­de mit ess­ba­ren Blü­ten und selbst zube­rei­te­te Snacks.

Die Besu­cher konn­ten sich außer­dem zum Bei­spiel über hei­mi­sches Super­food infor­mie­ren oder wie man Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung vermeidet.

Auch wie fach­kun­di­ges und umwelt­scho­nen­des Waschen funk­tio­niert wur­de gezeigt, und die Stu­die­ren­den gaben Ein­kaufs­tipps zum nach­hal­ti­gen Klei­der­schrank und zeig­ten Mög­lich­kei­ten des Upcy­clings am Bei­spiel von alten Jeans, wor­aus schicke Ein­kaufs­ta­schen entstanden.

Viel­fäl­ti­ge Kar­rie­re­chan­cen – jetzt für das neue Seme­ster anmelden

Im ein­se­me­stri­gen, kosten­frei­en Stu­di­en­gang Haus­wirt­schaft an der Fach­schu­le in Bay­reuth wer­den die Stu­die­ren­den zur Fach­kraft für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung aus­ge­bil­det. Damit haben sie auch die Mög­lich­keit, die Prü­fung zum staat­lich aner­kann­ten Beruf Haus­wirt­schaf­te­rin bzw. Haus­wirt­schaf­ter abzu­le­gen. Chri­sta Rei­nert-Heinz, Schul­lei­te­rin am AELF Bay­reuth-Münch­berg: „Die Aus­bil­dung an unse­rer Teil­zeit­schu­le eröff­net sehr gute Berufs­chan­cen in ganz unter­schied­li­chen Bran­chen. Zusätz­lich kann man mit dem erlern­ten Wis­sen auch per­fekt den eige­nen Haus­halt opti­mie­ren.“ Das neue Seme­ster an der Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bay­reuth star­tet im Okto­ber 2023. Inter­es­sier­te kön­nen sich bereits jetzt anmelden.

Mehr Infos unter www​.aelf​-bm​.bay​ern​.de