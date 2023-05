Ein Par­ty­a­bend für ganz Dormitz

Mit einem gan­zen Rei­gen von Ver­an­stal­tun­gen fei­ert die Dormit­zer CSU ihr 75-jäh­ri­ges Bestehen. Nach der Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tung im März hat­te man am ver­gan­ge­nen Sams­tag alle Mitbürger*innen und Inter­es­sier­te zu einer „Geburts­tags­par­ty“ in die Mehr­zweck­hal­le ein­ge­la­den. Mit einem Mix aus rocki­ger Musik, Oldies und Schla­gern schaff­te es die Band Cha­pel Rock in kur­zer Zeit die Gäste in Fei­er­stim­mung zu ver­set­zen. Vie­le Besu­cher waren gekom­men und und füll­ten die Mehr­zweck­hal­le bei Musik und Tanz. Die CSU-Listen­kan­di­da­tin Ker­stin Nestroi­jl nutz­te die Chan­ce und stell­te sich in Ein­zel­ge­sprä­chen den Besu­chern vor – bür­ger­nah und in ent­spann­ter Atmosphäre.

Über­ra­schung dann zu Mit­ter­nacht: Ort­vor­sit­zen­der Chri­stoph Schmitt dank­te zu die­ser Stun­de allen Müt­tern, Groß­müt­tern und auch sol­chen, die es noch wer­den wol­len, mit einem Glas Sekt zum „Mut­ter­tag“. Dies über­rasch­te selbst den noch zu spä­te­rer Stun­de hin­zu­ge­kom­me­nen MdL Micha­el Hof­mann, der den Orts­vor­sit­zen­den zu einer solch tol­len Idee und für die mit der Ver­an­stal­tung gezeig­te Bür­ger­nä­he beglückwünschte.

Die näch­ste Ver­an­stal­tung der CSU Dormitz ist auch bereits in Pla­nung. Bei einer „Autoren­le­sung“ wer­den am 15. Juni 2023 drei Schrift­stel­le­rin­nen aus Fran­ken ihre Kri­mi­nal­ro­ma­ne vorstellen.