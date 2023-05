Die Schau­stel­ler und die Ver­an­stal­ter der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH (BMTG) ste­hen schon in den Start­lö­chern: Vom 26. Mai bis 05. Juni fin­det das 112. Bay­reu­ther Volks­fest mit zahl­rei­chen High­lights statt, die es auch in die­sem Jahr wie­der zum größ­ten und popu­lär­sten Volks­fest in ganz Ober­fran­ken machen.

Gro­ße Eröff­nung mit Fest­um­zug, Bier­an­stich und Feuerwerk

Der Fest­be­trieb am ersten Tag beginnt bereits um 14.00 Uhr. Zum spä­ten Nach­mit­tag wird die Ver­an­stal­tung jedoch noch­mal tra­di­tio­nell mit Bier­an­stich etc. eröff­net. Um 17.30 Uhr star­tet der Fest­um­zug der Sport­ver­ei­ne, Schüt­zen- und Trach­ten­ver­ei­ne, Land­ju­gend­grup­pen und Musik­ka­pel­len, zu dem wie­der über 1000 Teil­neh­mer erwar­tet wer­den. Ange­führt wird der stol­ze Zug von einem histo­ri­schen Bier­fuhr­werk mit vier statt­li­chen Rös­sern, wie es vor rund 100 Jah­ren, in den Anfangs­zei­ten des Bay­reu­ther Volks­fests, über­all in der Stadt zu sehen war. Offi­zi­el­ler Bier­an­stich im Fest­zelt durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger ist dann um ca. 18.45 Uhr. Zur Fei­er des Tages gibt es von 18.00 bis 19.00 Uhr redu­zier­te Prei­se an allen Fahr­ge­schäf­ten und Ange­bo­te an allen ande­ren Geschäf­ten. Am Abend des Eröff­nungs­tags um ca. 22.00 Uhr kann ein gro­ßes Bril­lant-Feu­er­werk bestaunt werden.

Viel­ver­spre­chen­de Geschäftsauswahl

Gleich eine gan­ze Rei­he von Top Fahr­ge­schäf­ten bie­tet das Bay­reu­ther Volks­fest in die­sem Jahr: So ist mit dem Mr. Gra­vi­ty eine Neu­heit aus dem Jahr 2017 zum zwei­ten Mal auf dem Volks­fest­platz zu sehen. Hier befin­den sich die Sitz­plät­ze auf einer sich dre­hen­den Schei­be, die wie­der­um an einem Arm befe­stigt ist, der sich mit bis zu 90 Grad Nei­gung rund 20 Meter auf­stellt. Nichts für schwa­che Ner­ven ist der Aero­naut: Der Ket­ten­flie­ger beför­dert sei­ne Fahr­gä­ste bis zu 80 Meter in die Höhe. Eine wun­der­ba­re Aus­sicht über den Fest­platz ist hier garan­tiert! Ein tol­les High­light in die­sem Jahr ist die Fami­li­enach­ter­bahn Cra­zy Mine. Die Ber­gund Tal­bahn beför­dert ihre Gäste nicht nur auf und ab, die ein­zel­nen Wägen dre­hen sich auch noch um die eige­ne Ach­se. Eine wei­te­re Attrak­ti­on, die man unbe­dingt fah­ren soll­te, ist das Rie­sen­rad White Wheel. In die­sem Jahr erst­ma­lig gastiert das Lauf­ge­schäft Viva Cuba in Bay­reuth. Tra­di­ti­ons­ge­schäf­te wie der Nürn­ber­ger Wel­len­flug, der Roll Over oder der Auto­scoo­ter sowie Big Spin und die Schlit­ten­fahrt sind eben­falls wie­der mit dabei.

Abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm im Fest­zelt Papert

Auf dem Bay­reu­ther Volks­fest 2023 steht wie­der ein Fest­zelt! Die BMTG konn­te die frän­ki­sche Fest­wirt­fa­mi­lie Papert für die Ver­an­stal­tung gewin­nen. Das bedeu­tet täg­lich wech­seln­des Pro­gramm mit musi­ka­li­scher Unter­hal­tung. Die Eröff­nung mit Bier­an­stich wird ab 18.00 Uhr durch die Fran­ken­ben­gel umrahmt.

Am Sams­tag sor­gen ab 18.00 Uhr die Bay­ern­män für beste Stim­mung im Fest­zelt Papert.

Am Sonn­tag, 28. Mai, unter­hält bereits ab 12.00 Uhr das Bier-Fran­ken-Trio zum Mit­tags­tisch, der Fest­be­trieb star­tet dann auf dem gesam­ten Gelän­de um 13.00 Uhr. Am Abend hei­zen ab 18.00 Uhr die Grumis die Stim­mung im Fest­zelt ein.

Auch am Pfingst­mon­tag gibt es bereits ab 12.00 Uhr Wirts­haus­mu­sik mit Bernd Gün­ther & Bine im Fest­zelt, der Fest­be­trieb beginnt um 13.00 Uhr. Ab 18.00 Uhr spie­len dann die Ori­gi­nal Fich­tel­ge­birgs­mu­si­kan­ten mit zünf­ti­ger Blas­mu­sik auf. Am Nach­mit­tag sorgt eine Mas­kott­chen­pa­ra­de auf dem Volks­fest­platz für Unterhaltung.

Am Senio­ren­nach­mit­tag am Diens­tag, 30. Mai gibt es ab 14.00 Uhr Musik und Tanz mit dem Duo Fran­ken Echo. Außer­dem wer­den die Senio­ren auch durch Allein­un­ter­hal­ter Rai­ner Hart­mann und durch Tanz­ein­la­gen der Moh­ren­wä­scher unter­hal­ten. Ab 18.30 Uhr sor­gen beim Tag der Ver­ei­ne und Betrie­be die Top Band Mem­bers und Juli­an Som­mer für Stim­mung im Fest­zelt. Zu die­sem Anlass gibt es im Fest­zelt bei einer Sam­mel­be­stel­lung von 10 Mar­ken eines Pro­duk­tes eine Mar­ke gra­tis dazu. Die Essens- und Geträn­ke­mar­ken für den Tag der Ver­ei­ne und Betrie­be kön­nen ger­ne schon im Vor­aus gegen Rech­nung bei Fest­wirt Papert bestellt werden.

Vor­be­stel­lun­gen sowie Tisch­re­ser­vie­run­gen sind unter 0160 – 53 45 777 möglich.

Am Fami­li­en­tag am Mitt­woch, 31. Mai gibt es wie­der redu­zier­te Prei­se an allen Geschäf­ten. Der Fest­be­trieb star­tet um 14.00 Uhr, von 15.00 bis 19.00 Uhr wer­den durch die Sek­ti­on der Schau­stel­ler Kin­der­schmin­ken und ein Luft­bal­lon­ge­winn­spiel ange­bo­ten. Ab 18.00 Uhr spielt im Fest­zelt Papert die Band Yukon River Band. Ganz nach dem Mot­to Keep it Coun­try gibt es außer­dem Line­dance zu sehen.

Am Don­ners­tag, 01. Juni, fin­det bereits von 13 – 15 Uhr der Tag für Men­schen mit und ohne Han­di­cap statt: Alle Fahr­ge­schäf­te kön­nen in die­ser Zeit von Besu­chern mit Han­di­cap und deren Begleit­per­son kosten­los genutzt wer­den. Bei allen ande­ren Geschäf­ten gibt es zudem ver­gün­stig­te Prei­se. Ab 14.00 Uhr öff­net das Bay­reu­ther Volks­fest für alle Besucher.

„Miss und Mister Volksfest“-Wahl in neu­em Gewand

D I E Kult­ver­an­stal­tung des Bay­reu­ther Volks­fests, die Wahl zur Miss und Mister Volks­fest hat eine Restau­rie­rung bekom­men: Gesucht wird 2023 das 1. Bay­reu­ther Volks­fest Model. Mode­riert wird die Ver­an­stal­tung durch Phil Fun­fak und Andrea Kreu­zer von der Radio Main­wel­le. Auf die Gewin­ner der Wah­len war­ten auch in die­sem Jahr wert­vol­le Prei­se. Unter ande­rem winkt ein Haupt­ge­winn von € 500,- für die Sieger.

Tra­di­tio­nel­le Volks­fest-Stim­mung gibt´s am Frei­tag, 02. Juni ab 18.30 Uhr im Fest­zelt bei Bay­reuth in Tracht: die ersten 100 Besu­cher in Tracht bekom­men Gut­schei­ne, für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sor­gen die Würzbuam.

Am Sams­tag, den 03. Juni entern um 15.00 Uhr Pira­ten das Volks­fest. Zur glei­chen Uhr­zeit etwa dür­fen die Besu­cher außer­dem auf eine Ves­pa-Para­de über den Fest­platz gespannt sein. Am Abend ist ab 19.00 Uhr für beste Par­ty­stim­mung mit den Par­ty­teu­feln gesorgt.

Am Sonn­tag, 04. Juni gibt es schon ab 12.00 Uhr Wirts­haus­mu­sik, um 13.00 Uhr beginnt dann der Fest­be­trieb. Abends unter­hal­ten die Ori­gi­nal Fich­tel­ge­birgs­mu­si­kan­ten ab 18.00 Uhr.

Am Mon­tag, 05. Juni, dem Abschluss­tag des Volks­fests, heißt es End­spurt. Dann gibt es noch ein letz­tes Mal auf dem Bay­reu­ther Volks­fest 2023 Par­ty­lau­ne pur mit High­li­ne ab 18.00 Uhr. Um etwa 22.00 erleuch­tet wie­der das tra­di­tio­nel­le Abschluss­feu­er­werk den Nachthimmel.

Volks­fest­ta­ler wie­der erhältlich

Spar­füch­se auf­ge­passt! Denn auch heu­er gibt es wie­der die Volks­fest­ta­ler. Die­se kön­nen für 90 Cent pro Stück an der Tou­rist­Infor­ma­ti­on gekauft wer­den und sind an allen Volks­fest-Geschäf­ten genau 1 € wert. Die Erspar­nis beträgt also 10%, wenn man den Fest­be­such mit den Talern finan­ziert. Ab Volks­fest­be­ginn am 26. Mai sind sie aus­schließ­lich an der Volks­fest-Infor­ma­ti­on am Fest­platz erhält­lich. Die Min­dest­ab­nah­me­men­ge liegt bei 10 Stück.

Tisch­re­ser­vie­run­gen im Fest­zelt sind unter 0160 – 53 45 777 mög­lich. Die genau­en Öff­nungs­zei­ten, das täg­li­che Fest­pro­gramm, den Lage­plan und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie außer­dem unter www​.bay​reu​ther​volks​fest​.de.

Wei­te­re Informationen: