Gro­ßes Inter­es­se am küh­len Was­ser herrsch­te schon vor der offi­zi­el­len Über­ga­be mit vie­len Pro­jekt­be­tei­lig­ten für den neu­en Trink­was­ser­brun­nen links von der Zufahrt zur ERBA Brücke. „Das schmeckt ja rich­tig lecker“, so der Kom­men­tar von zwei Jugend­li­chen, die kurz­fri­stig ihren Rol­ler ste­hen lie­ßen und das Was­ser pro­bier­ten. Wenig spä­ter erfreu­te sich eine Bür­ge­rin, die auf den ERBA wohnt und die Bän­ke rund um den Brun­nen zum Aus­ru­hen nach Ein­käu­fen nutzt. „Das habe ich mir schon lan­ge gewünscht, dass der Brun­nen wie­der fließt,“ erzählt uns Adel­heid Schwinn.

Aber dann war es soweit das Gemein­schafts­werk aus Bür­ger­ver­ein Gau­stadt, Stadt­wer­ke Bam­berg und Stadt­bau Bam­berg offi­zi­ell in Betrieb zu neh­men. Danie­la Rein­fel­der, Stadt­rä­tin von Bam­bergs unab­hän­gi­gen Bür­gern und Ehren­vor­sit­zen­de des Bür­ger­ver­eins bedank­te sich bei allen Pro­jekt­be­tei­lig­ten, Spon­so­ren und vor allem auch bei den krea­ti­ven Hand­wer­kern der Fa. Sani­tär Bay­er aus Gau­stadt und dem Natur­stein­werk Gra­ser. „Es macht mich stolz und glück­lich das Pro­jekt nach drei lan­gen Jah­ren end­lich zum Abschluß zu brin­gen. Der Brun­nen kann für so vie­le Men­schen ein­fach eine super Erfri­schung bie­ten.“, so Danie­la Reinfelder.

Neben der wun­der­ba­ren Optik des Ein­zel­denk­mals und der wun­der­schö­nen Stel­le zum Ver­wei­len, lob­te auch der Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke das gelun­ge­ne Werk und das bür­ger­schaft­li­che Enga­ge­ment. „Nun kann das Was­ser von allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in den Som­mer­mo­na­ten genutzt wer­den. Kom­men Sie vor­bei und pro­bie­ren es am Besten sel­ber aus!“ Das taten dann sogleich die Por­tu­gie­sen aus dem nahe gele­ge­ne Fabrik­bau und waren rest­los begeistert.