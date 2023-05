Selbst­re­dend ist das Feu­er­wehr­we­sen in Wil­densorg älter als 50 Jah­re. Bereits im Jahr 1876 grün­de­ten die Wil­densor­ger Bür­ger die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Wil­densorg. Am letz­ten April­wo­chen­en­de wur­de hier­zu im Zuge der Jubi­lä­ums­fei­er ein Ein­blick gege­ben. So wur­de ersicht­lich, dass im Jahr 1972, neben dem Tran­sit­ab­kom­men zwi­schen der BRD und der DDR, der Aus­strah­lung der ersten Fol­ge „Star Trek – Raum­schiff Enter­pri­se“ und wei­te­ren geschicht­lich rele­van­ten Ereig­nis­sen, die bis dahin eigen­stän­di­ge Gemein­de Wil­densorg in die Stadt Bam­berg ein­ge­mein­det wur­de. Neben Wil­densorg wur­den im glei­chen Jahr auch die Gemein­den Gau­stadt und Bug eingemeindet.

Beim Fest­kom­mers am 29. April 2023 gab die heu­ti­ge Lösch­grup­pen­füh­rung einen Ein­blick in die letz­ten 50 Jah­re. Das run­de Jubi­lä­um ist auf die offi­zi­el­le Ein­glie­de­rung der Feu­er­wehr Wil­densorg in die Feu­er­wehr Bam­berg am 01.01.1973 zurückzuführen.

Stolz berich­te­te der stell­ver­tre­ten­de Lösch­grup­pen­füh­rer Micha­el Hoh über die ver­gan­ge­nen 50 Jah­re der Ein­heit: Vom Unter­richts­raum, wel­cher aus einem ehe­ma­li­gen Schul­saal ent­stand, über die Ent­wick­lung des Fuhr­parks, bis hin zur heu­ti­gen Gerä­te­hal­le, wel­che 1986 fer­tig­ge­stellt wur­de. Die Mann­schaft brach­te damals beein­drucken­de 3.300 Stun­den Eigen­lei­stung für den Bau ein. Bis heu­te ist man den Hel­fern von damals zu Dank verpflichtet.

Als wei­te­res High­light erwähnt Hoh die Wei­hung der neu­en Fah­ne im Jah­re 1990. Die Mann­schaft ist damals wie heu­te hier­auf sehr stolz. Die Vor­la­ge lie­fer­te ein bekann­ter Kame­rad aus den eige­nen Reihen.

Fuhr­park­tech­nisch stand der Lösch­grup­pe im Lau­fe der Zeit chro­no­lo­gisch ein Trag­kraft­sprit­zen­an­hän­ger („TSA“), ein Tank­lösch­fahr­zeug („TLF 8/8“), ein Trag­kraft­sprit­zen­fahr­zeug („TSF“) sowie ein Lösch­grup­pen­fahr­zeug des Kata­stro­phen­schut­zes („LF 16-TS“) und ein wei­te­res Lösch­grup­pen­fahr­zeug („LF 8“) zur Ver­fü­gung. Heu­te besteht der Fuhr­park aus einem Mehr­zweck­fahr­zeug („MZF“), einem Lösch­grup­pen­fahr­zeug („LF20“) und einem Feu­er­wehr­an­hän­ger. Das LF20 konn­te 2007 fei­er­lich in Emp­fang genom­men wer­den und wur­de extra für die Ein­heit ange­schafft. Im Jahr 2010 folg­te das MZF und im Jahr 2011 der Feu­er­wehr­an­hän­ger mit unter­schied­li­chen Rollcontainern.

Zusätz­lich zum regu­lä­ren Ein­satz- und Aus­bil­dungs­dienst ist die Lösch­grup­pe heu­te ein wich­ti­ger Bestand­teil des Gefahr­gut­zu­ges. Die­ser wird dann alar­miert, wenn mit ato­ma­ren, bio­lo­gi­schen oder che­mi­schen Gefah­ren zu rech­nen ist.

Zum Abschluss der Begrü­ßung dank­te die Lösch­grup­pe den anwe­sen­den Ehren­gä­sten, Füh­rungs­dienst­gra­den aus Stadt und Land­kreis, den Orts­ver­ei­nen und Spon­so­ren, ihren Fami­li­en und Ange­hö­ri­gen und allen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den. Beson­de­rer Dank galt auch den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Part­ner­feu­er­wehr aus Völ­ken­dorf, wel­che für die­ses Jubi­lä­um den wei­ten Weg aus Vil­lach auf sich genom­men haben. Neben dem Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, nah­men auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Tho­mas Sil­ber­horn und Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml am Fest­kom­mers teil.

Am Sonn­tag, 30.04.2023 stell­te die Lösch­grup­pe Wil­densorg ein umfang­rei­ches Pro­gramm auf die Bei­ne. Nach einem Fest­zug und anschlie­ßen­dem Got­tes­dienst mit Toten­ge­den­ken wur­den die anwe­sen­den Feu­er­weh­ren und Gäste zu einem gemein­sa­men Früh­schop­pen, beglei­tet von Blas­mu­sik, ein­ge­la­den. Bei strah­len­dem Son­nen­schein folg­te ein Kin­der­pro­gramm mit Hüpf­burg und wei­te­ren Aktivitäten.

Ein wei­te­res High­light war eine Schau­übung, wel­che mit Unter­stüt­zung der Lösch­grup­pe Ost sowie Stadt­mit­te abge­hal­ten wur­de. So erhiel­ten die Zuschau­er einen beson­de­ren Ein­blick in die Vor­ge­hens­wei­se einer Feuerwehr.

Den Aus­klang mach­ten die wie­der­be­leb­ten und bekann­ten „Wil­densor­ger Was­ser­spie­le“. Die­ses Spek­ta­kel sorg­te nicht nur bei den Kin­dern für gro­ße Augen.

Davor und danach sorg­te noch eine Live­band für ent­spre­chen­de Stim­mung im Fest­zelt an der Kirche.

Die Feu­er­wehr Bam­berg gra­tu­liert noch­mals herz­lich den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Lösch­grup­pe Wil­densorg zu ihrem 50. Jubi­lä­um und bedankt sich aus­drück­lich für die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung des Festwochenendes!

Text: Fach­be­reich 6 – Ein­satz­do­ku­men­ta­ti­on, Pres­se- & Öffent­lich­keits­ar­beit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bamberg

