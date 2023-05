In Göß­wein­stein fei­er­te Alfred Dorsch sei­nen 85. Geburts­tag zu dem auch Drit­ter Bür­ger­mei­ster Man­fred Hän­chen für den Markt Göß­wein­stein und VdK-Orts­vor­sit­zen­der Georg Lang gra­tu­lier­ten. Der Jubi­lar ist seit 60 Jah­ren mit sei­ner Frau Irm­gard ver­hei­ra­tet mit der er drei Kin­der und sechs Enkel­kin­der hat. Gebo­ren wur­de Alfred Dorsch in Lai­barös im Land­kreis Bam­berg. Nach der Schul­zeit schloss er eine land­wirt­schaft­li­che Leh­re auf einem Gut in Unter­fran­ken ab, wo er auch sei­ne Frau ken­nen­lern­te. Danach zog das Paar nach Göß­wein­stein, weil Alfred Dorsch eine Anstel­lung bei der Bay­Wa, damals noch in Beh­rin­gers­müh­le, fand. Für die Bay­Wa war er dann bis zu sei­ner Pen­sio­nie­rung 40 Jah­re als Außen­dienst­mit­ar­bei­ter tätig. Dorsch war Mit­glied in der Kir­chen­ver­wal­tung Göß­wein­stein und ist noch Mit­glied im VdK, dem Musik­ver­ein Göß­wein­stein und dem Ver­kehrs- und Hei­mat­ver­ein Göß­wein­stein. Sei­ne gro­ße Lei­den­schaft war das Garteln.