City-Manage­ment orga­ni­siert erneut erfolg­rei­ches Format

Die­sen Som­mer haben Shop­ping- und Mode-Enthu­sia­sten aus der Regi­on die Mög­lich­keit, ihre Pas­si­on aus­zu­le­ben und oben­drein City-Gut­schei­ne im Wert von 1.000 Euro zu gewin­nen: beim zwei­ten Erlan­ger Sty­ling Star! Das City-Manage­ment Erlan­gen sucht wie­der drei Kan­di­da­tin­nen, die unter dem Mot­to „Leicht und luf­tig durch den Som­mer“ ihr per­fek­tes Out­fit zusam­men­stel­len. Ein­kau­fen dür­fen sie in allen Erlan­ger Geschäf­ten, die Annah­me­stel­len des City-Gut­scheins sind.

Ange­lehnt an ein bekann­tes TV-Shop­ping-For­mat bekom­men Mode­be­wuss­te aus Erlan­gen und Umge­bung zum zwei­ten Mal die Gele­gen­heit, bei einer regio­na­len Aus­ga­be ihren Style zu prä­sen­tie­ren und dabei einen wert­vol­len Preis zu gewin­nen. Dem Erlan­ger Sty­ling Star win­ken als Sie­ges­prä­mie Erlan­ger City-Gut­schei­ne im Gesamt­wert von 1.000 €. Zusätz­lich dür­fen alle drei Final­teil­neh­men­den ihr Out­fit im Wert von bis zu 500 € behal­ten. Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Manage­ments zu die­sem Pro­jekt: „Wir hat­ten letz­tes Jahr bei der Suche nach dem ersten Erlan­ger Sty­ling Star so viel posi­ti­ve Reso­nanz, dass wir uns ent­schlos­sen haben, die­ses For­mat wei­ter aus­zu­füh­ren und aus­zu­bau­en. Um noch trans­pa­ren­ter bei der Bewer­tung zu sein, wur­de die Form, wie die Gewin­ne­rin ermit­telt wird, über­ar­bei­tet und ver­än­dert. Außer­dem dür­fen die Teil­neh­me­rin­nen dies­mal in allen Geschäf­ten, die den City-Gut­schein anneh­men, ein­kau­fen. Davon pro­fi­tie­ren die Kan­di­da­tin­nen sowie die attrak­ti­ven Erlan­ger Geschäf­te gleichermaßen!“

Wer mit­ma­chen möch­te, mel­det sich online über www​.erlan​gen​.info/​s​t​y​l​i​n​g​_​s​t​ar/ bis zum 04. Juni 2023 bei der Akti­on an. Das City-Manage­ment wählt aus allen Anmel­dun­gen sechs Kan­di­da­tin­nen aus, die sich bei einem klei­nen, inter­nen Online-Ken­nen­ler­nen kurz vor­stel­len. Drei Per­so­nen bekom­men dann die Chan­ce, als zwei­ter Erlan­ger Sty­ling Star die Gut­schei­ne zu gewin­nen. Mit­te Juli fin­det in der Erlan­ger City mit den Fina­li­stin­nen ein gro­ßes Foto­shoo­ting in ihren neu­en Out­fits statt. Die Bil­der wer­den dann über den Kanal von @mein.erlangen bei Face­book aus­ge­spielt. Die Kan­di­da­tin­nen müs­sen aber nicht nur die Com­mu­ni­ty über­zeu­gen, der zwei­te Teil der Bewer­tung erfolgt über eine fach­kun­di­ge Mode-Jury, die aus drei Inha­be­rin­nen bekann­ter Erlan­ger Mode­ge­schäf­te besteht: Han­ne­lo­re Bau­er (Lauf­ma­sche), Car­men Padil­la (tor­tu­u­ga) und Moira Drex­ler (Austra­liss). Die Anzahl der Likes mul­ti­pli­ziert mit der Plat­zie­rung durch die Jury ergibt dann den End­stand. Wer so die höch­ste Punkt­zahl erreicht, wird neu­er Erlan­ger Sty­ling Star.