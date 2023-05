Aus­zeich­nung geht an ein „Ver­suchs­la­bor“ für neue Ange­bo­te des Bay­reu­ther Kulturlebens

Die Stadt Bay­reuth zeich­net den Ver­ein „Neun­ein­halb“ mit dem städ­ti­schen Kul­tur­preis 2023 aus. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wird die Aus­zeich­nung am Don­ners­tag, 25. Mai, bei einer Fei­er­stun­de in der ehe­ma­li­gen Gast­stät­te „Podi­um“ am Ger­ber­platz an die Ver­ant­wort­li­chen des Ver­eins über­rei­chen. „Der Ver­ein Neu­en­ein­halb berei­chert mit sei­nen Ver­an­stal­tungs­for­ma­ten das Bay­reu­ther Kul­tur­le­ben und ist ein Ver­suchs­la­bor für neue Ange­bo­te. Er ist außer­dem ein wesent­li­cher Motor für die Nut­zung und Ent­wick­lung von leer­ste­hen­den Immo­bi­li­en im Bay­reu­ther Gas­sen­vier­tel“, so Ebersberger.

Der Ver­ein „Neun­ein­halb“ hat sich aus einer gemein­sa­men Visi­on her­aus gegrün­det – der Visi­on eines Kunst- und Kul­tur­hau­ses in Bay­reuth, das Men­schen aller Lebens­al­ter und Bevöl­ke­rungs­schich­ten die akti­ve, nie­der­schwel­li­ge Teil­ha­be an Kunst und Kul­tur ermög­licht. Ihren Ursprung hat­te die­se Visi­on in der Käm­me­rei­gas­se 9 ½, die seit 2002 dem Ver­ein Forum Pho­in­ix und spä­ter dem Ver­ein Kül­tür­klüb als festes Quar­tier für urba­ne und sub­kul­tu­rel­le Kunst und Kul­tur diente.

Auf­grund der drin­gend nöti­gen Sanie­rung des Hau­ses lud die Stadt Bay­reuth im Herbst 2016 die bei­den Ver­ei­ne ein, ihre Ideen für einen lang­fri­sti­gen Betrieb der Spiel­stät­te vor­zu­stel­len, die Grund­la­ge für das Kunst- und Kul­tur­haus Neun­ein­halb wur­den. Der Stadt­rat stimm­te Ende 2017 dem umfas­sen­den Nut­zungs- und Raum­kon­zept ein­stim­mig zu. Für die kon­kre­te Pla­nung und den Betrieb des Hau­ses grün­de­te sich 2018 der seit­her ste­tig wach­sen­de Ver­ein Neuneinhalb.

Für die Sanie­rungs­pha­se wur­de mit dem ehe­ma­li­gen Podi­um am Ger­ber­platz eine Inte­rims-Spiel­stät­te gefun­den: Seit 2021 wird das Ersatz-Kul­tur­haus mit einer Viel­zahl an alter­na­ti­ven und krea­ti­ven Ange­bo­ten bespielt – von Kon­zer­ten und Kino über Thea­ter und Moder­nem Tanz bis hin zu Club­kul­tur, Come­dy und Lite­ra­tur. Über 150 Ver­an­stal­tun­gen jähr­lich berei­chern das umfas­sen­de hoch­kul­tu­rel­le Pro­gramm in der Stadt um wich­ti­ge Facet­ten. Einen Quer­schnitt dar­aus gibt es wäh­rend der Fest­wo­che rund um die Preis­ver­lei­hung zu erle­ben, zu deren Höhe­punk­ten das öffent­li­che Get-Tog­e­ther mit dem Sun­day Mor­ning Orche­stra nach der Preis­über­ga­be am 25. Mai 2023 ab 21 Uhr zählt. Zudem gibt es unter dem Mot­to „Bass Bliss“ am 26. Mai eine Par­ty zur Preis­ver­lei­hung sowie am 27. Mai 2023 ein Kon­zert mit den bei­den New­co­mer-Bands Umme Block und Nun Flog Dr. Bert Rabe. Den Abschluss bil­det am 30. Mai 2023 eine „Süb­kül­tür-Revü“, bei der auf die gleich­na­mi­ge zehn­jäh­ri­ge Ver­an­stal­tungs­rei­he zurück­ge­blickt wird, in der das Kul­tur­haus Neun­ein­halb sei­ne Wur­zeln hat.

Der Kul­tur­preis der Stadt Bayreuth

Die Stadt Bay­reuth ver­leiht den mit 2.500 Euro dotier­ten Kul­tur­preis seit 1976 für außer­ge­wöhn­li­che Lei­stun­gen auf den Gebie­ten der Musik, Lite­ra­tur, Male­rei und der Bil­den­den Kunst sowie der Wis­sen­schaft. Vor­schlags­be­rech­tigt sind der Ober­bür­ger­mei­ster und die Frak­tio­nen des Stadt­rats. Die end­gül­ti­ge Ent­schei­dung über die Ver­lei­hung trifft der Stadtrat.

Eine Auf­li­stung aller bis­he­ri­gen Bay­reu­ther Kul­tur­preis­trä­ger ist im Inter­net unter www​.ehrun​gen​.bay​reuth​.de abrufbar.